Freitag, 10.02.2017

Am 19. April wird Maria Sharapova 30 Jahre alt. Genau eine Woche später ist die Russin nach ihrer Dopingsperre wieder spielberechtigt. Zur Erinnerung: Sharapova gab am 7. März 2016 bekannt, dass sie bei den Australian Open nach ihrer Viertelfinalniederlage gegen Serena Williams positiv auf die Stimulanz Meldonium getestet wurde. Ein Mittel, das seit Anfang 2016 auf der Dopingliste steht.

Ausnahmeregelung in Stuttgart

Am 8. Juni 2016 wurde Sharapova von der ITF für zwei Jahre gesperrt. Die Russin legte Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein. Die Sperre wurde schließlich um neun Monate verkürzt. Am 26. April, an einem Mittwoch, greift Sharapova wieder ins Turniergeschehen ein und geht beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an den Start - mit einer Ausnahmeregelung. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin ist Porsche-Markenbotschafterin. Der Automobilhersteller hielt ihr trotz Sperre die Treue.

Dass Sharapova eine Wildcard für Stuttgart bekommen würde, war daher zu erwarten, immerhin hat sie das Turnier auch dreimal gewonnen. Allerdings muss bei WTA-Turnieren wie dem in Stuttgart die erste Runde bereits am Dienstag beendet sein. Spielerinnen können jedoch nach einer Genehmigung für einen Mittwochstart anfragen, sofern man vorher im Finale eines anderen Turniers stand, die Reisestrapazen sehr groß sind oder andere Gründe vorliegen. Solch ein Grund lag nun bei Sharapova vor, die bei einem Dienstagsstart nicht spielberechtigt wäre.

"MaSha" hat den Glamour-Faktor

Madrid und Rom haben nachgezogen und der Russin ebenfalls eine Wildcard gegeben. Man kann sich nun die Frage stellen, ob diese Wildcard-Vergabe gerechtfertigt ist, oder ob es Extrawürste für eine Dopingsünderin sind und ein Schlag ins Gesicht für die Kolleginnen auf der WTA-Tour. Im Normalfall hätte Sharapova nach Ablauf der Sperre von ganz unten anfangen müssen. Die Russin wird zunächst kein WTA-Ranking haben und kann auch kein Protected Ranking in Anspruch nehmen.

Was für die Wildcard-Vergabe an Sharapova spricht: Die WTA-Tour braucht "MaSha", denn ihr fehlt derzeit einiges an Glamour. Ana Ivanovic hat ihre Karriere beendet, Victoria Azarenka ist in Babypause, Petra Kvitova erholt sich von einer Messerattacke, eine hoffnungsvolle Spielerin wie Belinda Bencic steckt in der Krise. Nur die Williams-Schwestern, Caroline Wozniacki und Eugenie Bouchard haben derzeit diesen gewissen Glamour-Faktor, der über die Sportart Tennis hinaus wirkt. Daher tut die Rückkehr der ehemaligen Weltranglisten-Erste auf die große Bühne dem Damentennis gut. "Sharapova ist eine Spielerin, die alle Tennisfans sehen wollen", sagte Gerard Tsobanian, Geschäftsführer des Turniers in Madrid.

Reicht es für einen direkten Startplatz in Wimbledon?

Andererseits nimmt Sharapova bei jedem Turnier, wo sie eine Wildcard bekommt, einer heimischen Spielerin einen erhofften Startplatz weg. Beim hochkarätig besetzten Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart könnte es dabei eine Spielerin wie die ehemalige Siegerin Julia Görges treffen. Spielerinnen, die nicht des Dopings überführt wurden. Höchstwahrscheinlich wird Sharapova als zweimalige Siegerin auch eine Wildcard für die French Open bekommen. Spannend wird es sein, ob die Russin für Wimbledon überhaupt eine Wildcard benötigt. Das direkte Teilnehmerfeld für Wimbledon steht sechs Wochen vor Turnierbeginn fest, also am 22. Mai. Wenn Sharapova in Stuttgart, Madrid und Rom gut spielt, könnte das sogar ausreichen, dass sie mit diesen drei Turnieren wieder unter den Top 100 steht.

Es könnte aber auch sein, dass Sharapova zunächst wenig erfolgreich spielt, sodass sie auch in den nächsten Monaten auf weitere Wildcards angewiesen ist, um im Hauptfeld der großen Turniere zu stehen. Man sagt, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Vielleicht wäre es jedoch aus Fairnessgründen besser gewesen, wenn Sharapova in Madrid und Rom nur eine Wildcard für die Qualifikation bekommen hätte. Aus Sicht der Russin wäre das sogar ein positives Signal gewesen. Sie hätte zeigen können, dass sie sich für Qualifikationen nicht zu schade ist, es hätte für sie sogar einen Zusatznutzen gehabt. Denn eine erfolgreiche Qualifikation gibt nicht nur mehr Spielpraxis, sondern auch Zusatzpunkte, die ihr einen schnelleren Aufstieg im WTA-Ranking ermöglichen könnten. Wie gut Sharapova drauf ist, werden wir in zweieinhalb Monaten sehen.

