Genie: "Tennis ist immer noch meine Nummer 1"

Mittwoch, 22.02.2017

Halbfinale in Sydney und Erreichen der dritten Runde bei den Australian Open: Der Saisonstart für "Genie" Bouchard verlief vielversprechend. Anschließend machte die Weltranglisten-45. jedoch vornehmlich durch Aktivitäten neben dem Platz von sich reden. Eine verlorene Wette am Rande des Super Bowls brachte der 22-Jährigen ein Date mit einem Twitter-Fan ein. Es folgte ein freizügiges Fotoshooting für die aktuelle Ausgabe des "Swimsuit"-Specials der Sports Illustrated.

Erlebe Tennis Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nicht bei jedem kam das positiv an. In den sozialen Netzwerken häuften sich zuletzt kritische Stimmen, die der Wimbledon-Finalistin von 2014 unterstellen, unprofessionell mit ihrer Tenniskarriere umzugehen. Ein Phänomen, das Bouchard bestens kennt, wie sie gegenüber CBS Sports verdeutlichte: "Immer wenn ich in den letzten Jahren ein Fotoshooting gemacht habe, sagten einige: 'Oh Gott, geh' zurück auf den Tennisplatz. Was machst du da? Geh' trainieren!'"

Sports Illustrated Swimsuit Edition: Bouchard, Wozniacki, Williams © twitter.com/genie_news 1/11 Die Swimsuit Edition 2017 ist raus! Diesmal ist unter anderem Eugenie Bouchard dabei /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017.html © twitter.com/genie_news 2/11 Dass die Kanadierin nicht nur auf dem Tennisplatz eine gute Figur macht, haben wir schon vorher geahnt /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=2.html © twitter.com/genie_news 3/11 Holla die Waldfee, bleibt da nur noch zu sagen /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=3.html © twitter.com/genie_news 4/11 Bouchard fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=4.html © twitter.com/genie_news 5/11 Und gewährt mitunter tiefe Einblicke /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=5.html © twitter.com/wearetennis 6/11 Zum dritten Mal in Folge ist Caroline Wozniacki mit dabei /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=6.html © instagram.com/instagram.com 7/11 Die Dänin verkündet in den sozialen Medien, dass sie extrem stolz auf die Bilder ist /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=7.html © twitter.com/si_swimsuit 8/11 Dem ist nur hinzuzufügen: Zurecht! /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=8.html © twitter.com/gasparlanca 9/11 Neben Bouchard und Wozniacki präsentiert auch Serena Williams ihren muskulösen Körper /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=9.html © twitter.com/gasparlanca 10/11 Die US-Amerikanerin ist erstmals bei der Swimsuit Edition mit dabei /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=10.html © twitter.com/gasparlanca 11/11 Nun wird noch deutlicher, woher Serenas Power bei ihren Schlägen kommt /de/sport/diashows/1702/tennis/Swimsuit/wozniacki-bouchard-williams-2017,seite=11.html

"Genie" will sich nicht einschränken lassen

Die Vorwürfe seien haltlos und aus der Luft gegriffen, schließlich trainiere sie täglich sechs Stunden. "Du musst mit diesem Hass umgehen und darfst das nicht persönlich nehmen", bekräftigte Bouchard, die sich ihre Freiheiten nicht verbieten lassen will: "Warum soll ich die Gelegenheit mit Sports Illustrated nicht nutzen? Warum soll ich mich limitieren? Ich bin immer noch eine Tennisspielerin - das hat höchste Priorität - aber wenn ich etwas Zeit habe, um andere Dinge zu machen, warum nicht?"

Die aktuelle WTA-Weltrangliste