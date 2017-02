Als Topgesetzte zum ersten Saisontitel

Sonntag, 05.02.2017

Svitolina, bei den Taiwan Open topgesetzt gewesen, hatte im 68 Minuten dauernden Finalduell keine größeren Probleme. Zwar gab die aktuelle Nummer 13 des WTA-Rankings in beiden Sätzen ihr erstes Aufschlagspiel ab, schlug dann aber jeweils dreifach zurück. Für den Turniersieg streifte die 22-Jährige 43.000 US-Dollar an Preisgeld und 280 Weltranglisten-Punkte ein, auf ihre Position in der Damen-Weltrangliste hat das Ergebnis allerdings keine Auswirkung.

Wenn es nach dem Gesetz der Serie geht bleibt es für Svitolina 2017 auch bei diesem einen Turniererfolg - seit 2013 konnte die Dame aus Odessa jeweils nur ein WTA-International-Turnier pro Jahr gewinnen. Peng verpasste hingegen ihren zweiten Turniersieg ihrer Karriere.

Elina Svitolina im Steckbrief