Experte verklagt ESPN wegen Kündigung

Sonntag, 19.02.2017

Die Angelegenheit ist heikel: Nachdem ein Experte des US-Sportsenders ESPN in einem Match von Venus Williams davon gesprochen hatte, dass die spätere Finalistin "Guerilla"-Attacken in ihrem Spielplan vorgesehen hatte, entlud sich über ESPN und deren Experten Doug Alder ein buchstäblicher Shit-Storm in den sozialen Netzwerken. Einige Leute hatten nämlich zu hören geglaubt, dass Alder von "Gorilla"-Attacken geredet hätte - und darin eine Verunglimpfung von Venus gesehen. Eine Argumentation, der die Sender-Verantwortlichen folgten - was zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen ESPN und Alder führte. Venus Williams enthielt sich in Australien eines Kommentars zu dieser Angelegenheit.

Der Anwalt des Kommentators hat nun in Los Angeles beim dortigen Höchstgericht eine Klage gegen die Kündigung seines Mandanten eingereicht. Als Teil der Klageschrift wird ein Werbe-Video des Sportartikel-Herstellers Nike zitiert, in dem Pete Sampras und Andre Agassi sich im "Guerilla"-Tennis üben. Nach Angaben des Anwalts von Alder ein gängiger Begriff im professionellen Tennis.

