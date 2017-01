Der "Djoker" mit Tränen in den Augen

Samstag, 21.01.2017

Ana Ivanovic geht den Tennisfans auf der Welt sowie ihren Spielerkollegen und -Kolleginnen bei den Australian Open in Melbourne dieser Tage ab. Und dies keineswegs lediglich ob ihrer zweifellos vorhandenen optischen Reize, wie auch die jüngste Stellungnahme ihres serbischen Landsmanns Novak Djokovic bezeugt. Von Ex-Weltranglisten-Erstem zu Ex-Weltranglisten-Erster gab der "Djoker" schon vor einigen Tagen in den einheimischen Medien ganz offen zu, wie nahe ihm der kürzliche Abschied der 29-Jährigen aus dem Profitennis-Business gehe - so nahe nämlich, dass den starken, unerschütterlichen Mann des Herrentennis gar die Emotionen übermannt hätten.

"Ich habe Anas Rücktritt sehr emotional aufgenommen, als ich ihr Video gesehen habe", sagte der 29-Jährige. "Ich kenne sie schon seit wir fünf Jahre alt gewesen sind. Ich habe dann einige Nachrichten mit ihr ausgetauscht. Ich habe ihr zu ihrer unglaublichen Laufbahn gratuliert und hatte Tränen in meinen Augen. Ich kann mir nur vorstellen, wie viele Emotionen sie durchlebt hat, um solch eine Entscheidung zu treffen, wie schwierig es sein muss, einen Schlussstrich zu ziehen, nach einem ganzen Leben mit Tennis", erklärte der zwölffache Grand-Slam-Gewinner gerührt.

Ivanovics Entschluss konnte er natürlich dennoch nachvollziehen, breche für sie doch wohl ein neuer Lebensabschnitt an. "Sie hat letztes Jahr geheiratet, sie denkt über eine Familie nach", wusste Djokovic und schloss mit den nachfolgenden, wertschätzenden Worten: "Sie ist eine wundervolle Person und sie verdient nur das Beste."

