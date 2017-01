6 Dinge, die ihr diese Woche wissen müsst

Nicht ganz so weit fliegen wie die Kolleginnen in Russland mussten Elina Svitolina, Melbourne-Mixed-Halbfinalistin Samantha Stosur, Carolina Garcia und Anastasija Sevastova (dafür haben sie aber auch kein Freilos in Runde eins).

Titelverteidigerin ist Venus Williams (diese Woche in St. Petersburg am Start). Sie siegte 2016 in Kaohsiung, 2017 finden die Taiwan Open nun erstmals in der Hauptstadt Taipei City statt.