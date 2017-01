Kerber & Co: "Petra, wir vermissen dich"

Dienstag, 31.01.2017

Während die Tennis-Elite bei den Australian Open um Grand-Slam-Pokale kämpfte, war die zweifache Wimbledon-Siegerin dazu gezwungen, ihre Handverletzung in der Heimat auszukurieren. Kvitova, die am 20. Dezember Opfer einer Messerattacke wurde und auf der Tour zu den beliebtesten Profis gehört, wird mit ihrem Schmerz jedoch nicht allein gelassen.

In einer gemeinsamen Videobotschaft wendeten sich zahlreiche Kollegen/innen an die Weltranglisten-Zwölfte. Tenor: "Petra, wir denken an dich. Komm' bald zurück, du fehlst uns." Kvitova, der eine Zwangspause von mindestens sechs Monaten droht, reagierte gerührt und bedankte sich via Twitter für die lieben Worte.

Petra Kvitova im Steckbrief