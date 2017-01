Der Teenager schreibt in Brisbane Geschichte

Dienstag, 03.01.2017

Mit ihrem Triumph bei den australischen U-18-Meisterschaften hatte sich Destanee Aiava bereits Anfang Dezember einen Platz im Hauptfeld der Australian Open gesichert. Nie zuvor war dies einer Spielerin gelungen, die nach der Jahrtausendwende geboren wurde. Nun hat sich Aiava ein zweites Mal in die Rekordbücher eingetragen. Der 2:6,-6:3,-6:4-Sieg gegen Mattek-Sands machte sie erneut zur Premierensiegerin ihrer Generation - diesmal in einem WTA-Hauptfeld. Am Mittwoch will die Qualifikantin ihren Lauf fortsetzen. Nächste Gegnerin ist die fünftgesetzte Russin Svetlana Kuznetsova.

