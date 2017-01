Gavrilova rockt die Tanzfläche in St. Petersburg

Dienstag, 31.01.2017

Wer geglaubt hat, dass Dominika Cibulkova ein wahres Energiebündel ist, der hat noch nicht allzu viel von Daria Gavrilova gesehen. Die 22-jährige Australierin ist nicht nur auf dem Platz ein Wirbelwind, sondern auch abseits davon. Auf der Players Party beim WTA-Premier-Turnier in St. Petersburg rockte Gavrilova die Tanzfläche und war voll in ihrem Element. Mit dabei waren Belinda Bencic, Kristina Mladenovic, Daria Kasatkina und Natalia Vikhlyantseva. Schaut euch "Dashas" Performance hier an. Die Australierin rührt übrigens keinen Tropfen Alkohol an.

