"Wozi" bleibt im Gleichgewicht

Freitag, 13.01.2017

Sie hat sich die gewisse Strand-Kompetenz eben schon lange geholt: Caroline Wozniacki hat sich nicht zuletzt mit ihren Shootings für die "Sports Illustrated Swimsuit Edition" als Strandliebhaberin geoutet, sondern schickt auch gerne mal ihre Urlaubsfotos via Twitter, Facebook, Instagram und Co. in die Herzen ihrer Fans. Hier meist ebenso nicht zu sehen: Berge oder Wälder - dafür Meer und Sandstrand.

Kein Wunder, dass die Dänin beim Stand-up-Paddling am Beach in Sydney nicht so aussieht, als ob sie zum ersten Mal auf einem Board gestanden wäre... oder was meint ihr?

Caroline Wozniacki im Steckbrief