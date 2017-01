Barthel marschiert in Auckland, Witthöft in Brisbane raus

Sonntag, 01.01.2017

Mona Barthel ist in Auckland gut in Schwung

Exakt dieselben Resultate für die deutschen Damen in den Qualifikations-Wettbewerben von Brisbane und Auckland, wenn auch mit diametral unterschiedlichem Ausgang: Während sich Mona Barthel nach einem 6:1 und 6:1 in der zweiten Runde der Quali für die ASB Classics in Auckland gegen Joanna Carswell aus Neuseeland weiter mit einem Platz im Hauptfeld spekulieren darf, kam für Carina Witthöft gegen die junge Australierin Destanee Aiava mit 1:6 und 1:6 das Aus, allerdings schon in der letzten Partie vor dem Hauptwettbewerb.

Die 26-jährige Barthel, in der Weltrangliste nur noch an Position 156 notiert, trifft im entscheidenden Match um den Einzug in das Hauptfeld in der Nacht von Sonntag auf Montag nun auf die Slowenin Dalila Jakupovivc. Sollte sie erfolgreich bleiben, stünde neben Barthel mit Julia Görges, Annika Beck und Antonia Lottner, die vom Veranstalter eine Wild Card bekommen hat, ein deutsches Quartett im Tableau von Auckland. In Brisbane beschränkt sich das deutsche Aufgebot auf Turnierfavoritin Angelique Kerber und Laura Siegemund.

Hier die Auslosungen und Ergebnisse aus Auckland: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier die Auslosungen und Ergebnisse aus Brisbane: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation.

Mona Barthel im Steckbrief

