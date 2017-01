Kerber startet mit Auftaktsieg gegen Barty

Mittwoch, 04.01.2017

Angelique Kerber hat ihre 2017er-Kampagne mit leichten Schwierigkeiten letztlich doch noch souverän gemeistert. Die Weltranglisten-Erste besiegte in der zweiten Runde die Australierin Ashleigh Barty mit nach 1:46 Stunden mit 6:3, 2:6 und 6:3 und trifft nun im Viertelfinale auf die Elina Svitolina aus der Ukraine, gegen die sie im Herbst in Peking verloren hatte. Die 20-jährige Barty hatte 2016 eine mehrmonatige Pause einlegen müssen, liegt im Moment an Position 271 der WTA-Weltrangliste.

Kerber gab gleich zu Beginn ihren Aufschlag ab, holte sich den ersten Satz nach 35 Minuten dennoch mit 6:3. Im zweiten Durchgang entwickelte Barty mehr Druck, schaffte zwei Breaks zum 1:0 und zum 4:1 und servierte locker aus. Am Ende setzte sich aber doch die Routine von Kerber durch, die nun am Donnerstag in der Night Session gegen Svitolina um den Einzug ins Halbfinale kämpfen wird. In der ewigen Bilanz hat Angelique Kerber gegen ihre Gegnerin die Nase mit 5:3 vorne.

