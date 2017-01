Melbourne zu früh für Sloane Stephens

Sonntag, 08.01.2017

Die US-Amerikanerin, die 2013 sensationell Serena Williams in Melbourne geschlagen hatte, ist seit ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen im August wegen eines Übermüdungsbruchs im linken Fuß außer Gefecht gesetzt. Stephens hatte bereits in Auckland abgesagt. In Syndey war sie nun bereits vor Ort, entschied sich dort aber für einen Nichtantritt.

Sloane Stephens im Steckbrief