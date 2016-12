Vorweihnachtszeit unterm OP-Tisch

Samstag, 24.12.2016

Schon im Frühjahr war sie zehn Wochen lang ausgefallen. Jetzt endet das Jahr für Alison Van Uytvanck ebenso unerfreulich: mit einer Verletzung. Die rothaarige Belgierin mit der markant hellen Haut hat sich am Freitag, den 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, an ihrem rechten Arm operieren lassen müssen.

Van Uytvanck hatte bei den French Open 2015 sensationellerweise das Viertelfinale und dank dieses Erfolgs ihr bisheriges Career High in der Weltrangliste von Position 41 erreicht, derzeit nimmt sie in der Weltrangliste bloß Platz 121 ein. Der jetzige Eingriff dürfte ihr die Rückkehr unter die Top 100 freilich weiter erschweren, sie fällt für die Australian Open in Melbourne in jedem Fall aus, wie die 22-Jährige auf ihrer offiziellen Twitter-Seite ebenfalls verriet.

