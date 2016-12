Spekulationen um mysteriöse Twitter-Nachricht

Mittwoch, 28.12.2016

2016 war eindeutig nicht das Jahr der Ana Ivanovic. Konnte die Dame aus Belgrad bei den "Major"-Turnieren in Melbourne und Paris noch die dritte Runde erreichen, war in Wimbledon und New York jeweils bereits in Runde eins Endstation. Besonders der frühe Ausstieg bei den US Open schmerzte die 29-Jährige ganz offensichtlich.

"Ich hatte immer wieder Probleme in meiner Karriere, hatte auch schwere Zeiten. Das ist nicht das erste Mal, dass ich durch so was durch muss. Es schmerzt nur, weil ich weiß, was ich alles investiert habe", sagte Ivanovic nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Ein Jahr übrigens, das der ehemaligen Nummer eins des Damentennis lediglich 15 Matcherfolge bescherte und sie bis auf Ranglistenposition 63 abrutschen ließ.

Privat war 2016 demgegenüber ein Prachtjahr für die Serbin, gab sie im Sommer doch Fußballprofi Bastian Schweinsteiger das Ja-Wort. Die frische Ehe befeuert allerdings nun auch die Spekulationen, dass die French-Open-Siegerin von 2009 möglicherweise schwanger sein könnte. Im November hatte die attraktive Südslawin noch Bilder vom wiederaufgenommenen Training auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet und war im Dezember bei der International Premier Tennis League im Einsatz gewesen.

Ana Ivanovic im Steckbrief