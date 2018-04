Fed Cup: Madison Keys besiegelt Finaleinzug von Titelverteidiger USA

Fed Cup Women National_team Live Deutschland -

Madison Keys hat ihrem Fed-Cup-Team den zweiten Finaleinzug in Folge beschert. Die Weltranglisten-13. holte durch ein 7:6 (7:4), 6:4 gegen Pauline Parmentier den entscheidenden dritten Punkt für die USA im Halbfinale in Frankreich.

Im Endspiel trifft die Mannschaft von Kapitänin Kathy Rinaldi am 10./11. November 2018 in Tschechien auf die Gastgeberinnen, die die deutsche Equipe am Wochenende in Stuttgart deutlich mit 4:1 bezwangen. Damit kommt es zu einer Neuauflage des letztjährigen Halbfinals. Dieses hatten die USA in Florida knapp mit 3:2 gegen die Tschechinnen für sich entschieden.

Zur Matchwinnerin der US-Girls wurde auf dem Hallen-Sandplatz in Aix-en-Provence Flushing-Meadows-Champion Sloane Stephen mit zwei Einzelsiegen. Nachdem sich die Nummer neun der Welt am Samstag gegen Parmentier mit 7:6 (7:3), 7:5 durchgesetzt hatte und ihren ersten Fed-Cup-Sieg nach zweijähriger Durststrecke feierte, ließ sie am zweiten Tag ein beeindruckendes 6:2, 6:0 gegen Kristina Mladenovic (WTA-Nr. 20).

Die Freundin des Österreichers Dominic Thiem hatte noch am Vortag beim 1:6, 6:3, 6:2 gegen Coco Vandeweghe (WTA-Nr. 16) überzeugt und für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gesorgt.

Die Rinaldi-Auswahl hatte sich im vergangenen November mit einem 3:2 gegen Gastgeber Weißrussland in Minsk ihren insgesamt 18. Titel geholt und ist mit weitem Abstand Rekordsieger des bedeutendsten Mannschafts-Wettbewerbs im Damen-Tennis. Tschechien indes gewann die Krone in den vergangenen sieben Jahren alleine fünfmal (insgesamt zehnmal).