Fed Cup: Görges gewinnt gegen Pliskova und verkürzt auf 1:2

Fed Cup Women National_team Live Deutschland -

Tschechien: Tag 2 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Turkish Airlines Tiebreak Event Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 3 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Finale ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Tag 3 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Viertelfinale ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Halbfinale Istanbul Open Men Single TEB BNP Paribas Istanbul Open: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Halbfinale Mutua Madrid Open Women Single WTA: Madrid -

Tag 1 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Finale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Finale Istanbul Open Men Single TEB BNP Paribas Istanbul Open: Halbfinale

Julia Görgeshat sich dank einer bärenstarken Leistung für ihre Niederlage vom Vortag revanchiert und im Halbfinale gegen Tschechien auf 1:2 verkürzt. Die deutsche Nummer eins besiegte die Weltranglistensechste mit 6:4, 6:2. Allerdings muss am Sonntagmittag jetzt Angelique Kerber gegen Petra Kvitova (JETZT live auf DAZN und im LIVETICKER) gewinnen, um die Gastgeberinnen im Spiel zu halten. Einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Tag hatte bislang noch nie eine DTB-Auswahl aufgeholt. "Wer weiß, nichts ist unmöglich", sagte Görges nach dem Match.

Von Ulrike Weinrich in Stuttgart

Einen Tag nach ihrer deutlichen Niederlage im Duell mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Kvitova (3:6, 2:6) präsentierte sich Görges in der Porsche Arena wie verwandelt. Die 29-Jährige begann hochkonzentriert und ließ sich auch von den kanonenartigen Aufschlägen der 1,86 Meter großen Pliskova nicht entnerven.

Görges schenkt ihrer ehemaligen Doppelpartnerin nichts

Görges und die US-Open-Finalistin von 2016 hatten einige Zeit ein Weltklasse-Doppel gebildet, ehe sich beide entschieden, das Augenmerk auf die Einzelkarriere zu legen. Zusammen hatten sie sich vor zwei Jahren sogar für das WTA-Finale der besten acht Doppel-Teams in Singapur qualifiziert.

Die beiden Freundinnen schenkten sich am Sonntag allerdings nichts. Görges zeigte vor allen Dingen bei ihrem Service eine enorme Stabilität und setzte Pliskova früh unter Druck. Am Vortag war das noch anders gewesen. Gleich ihren zweiten Breakball nutzte die Auckland-Siegerin und führte mit 3:1. Wie am Samstag gegen Kvitova.

Doch diesmal verlor "Jule" nicht den Faden und schien die Anfeuerungen der Fans in der mit 4500 Zuschauern ausverkaufen Arena regelrecht aufzusaugen. Immer wieder zeigte sie nach gelungenen Aktionen die Siegerfaust. Und von diesen gab es etliche. Ein Vorhandfehler von Pliskova brachte Görges den ersten Satzball. Mit einem Rückhand-Winner holte sich sich den Auftaktdurchgang nach 27 Minuten - und zeigte Emotionen.

Görges dominiert mit dem Aufschlag - und spielt mit Herz

Die Halle stand kopf. Im ersten Satz machte die Deutsche in 88 Prozent der Fälle den Punkt, wenn der erste Aufschlag kam. Einen weiteren Tiefschlag versetzte Görges ihrer Gegnerin, als sie ihr gleich danach erneut das Service abnahm. Dieses Break transportierte sie dann bis zum Ende - und legte sogar noch nach. Bei einer eigenen 5:2-Führung war die Vorentscheidung gefallen. Nicht zuletzt, weil sie über die gesamte Partie hinweg überragend returnierte. Mit dem achten Ass beendete die 29-Jährige ihre Galavorstellung nach nur 55 Minuten. Es war der erste Erfolg der Stuttgart-Siegerin von 2011 gegen Pliskova im dritten Vergleich.

Auch Teamchef Jens Gerlach hatte nach dem völlig verkorksten ersten Tag noch an das Wunder geglaubt. "Jetzt heißt es: Aufstehen, Krone richten, weitermachen", hatte der gebürtige Stuttgarter am Samstagabend gesagt. Es ist das erste Halbfinal-Heimspiel der deutschen Mannschaft seit 1994.