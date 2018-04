Patty Schnyder plant Comeback gegen Rumänien

Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 1 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 1 Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 2 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Turkish Airlines Tie Break Event Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 3 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul -

Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul -

Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale

Die Personalsorgen im Schweizer Fed-Cup-Team sind groß. Hilfe könnte Kapitän Heinz Günthardt von der ehemaligen Top-Spielerin Patty Schnyder bekommen, die ihr Comeback im Nationaldress geben möchte.

Mit 39 Jahren kehrt Patty Schnyder zurück in das Fed-Cup-Team der Schweiz. Gegen Rumänien wird Schnyder nach einer siebenjährigen Pause wieder den Schläger für ihr Heimatland schwingen und in den Play-offs der Weltgruppe II an den Start gehen.

Die ehemalige Weltranglistenfünfzehnte wird bei ihrem Vorhaben vom Schweizer Fed-Cup-Kapitän Heinz Günthardt unterstützt. "Ich mache mir viele Gedanken, aber ich kann und werde nichts anderes sagen", erklärte Günthardt die Personalsorgen im Schweizer Team. Patty Schnyder wird dabei eine weit wichtigere Rolle einnehmen, als zunächst angenommen.

Das rot-weiße Team bangt um wichtige Teile der Mannschaft: Superstar Belinda Bencic laboriert an einer Fußverletzung und wird nicht auflaufen können, Timea Bacsinszky ist aufgrund einer Handgelenks-Operation noch nicht ganz fit. Neben Schnyder und Bacsinszky werden noch Viktorija Golubic and Jil Teichmann im Team sein.

Schnyder als Retterin in der Not?

Ohne Bencic als Nummer eins könnte die Partie gegen Rumänien ein hartes Unterfangen werden. Die Weltranglistenerste Simona Halep wird das rumänische Team anführen und befindet sich zu Beginn der Sandplatzsaison in toller Form. Für Schnyder wird es ein Wiedersehen mit vertrautem Terrain sein. Von 1996 bis 2011 spielte die Linkshänderin für das Nationalteam und erreichte an der Seite von Schweiz-Legende Martina Hingis das Fed-Cup-Finale gegen Spanien.

Ganz ohne Übung wird die 39-Jährige aber nicht auftreten. Neben dem Training mit dem Fed-Cup-Team spielte Schnyder seit 2015 das ein oder andere ITF-Turnier und gewann im Jahr 2017 zwei Titel.