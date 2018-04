Fed-Cup Halbfinale, DTB-Team gegen Tschechien: Datum, TV und Livestream

Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Halbfinale Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Finale Fed Cup Women National_team Deutschland -

Am 21. und 22. April 2018 findet der Kampf der deutschen Tennisdamen ums Fed-Cup-Finale (live auf DAZN) statt. Gegner ist der zehnfache Fed-Cup-Champion Tschechien. Alle Fakten, Updates und Informationen zur Übertragung im TV und Livestream findet ihr hier.

Das DTB-Team schlug zuvor die Mannschaft aus Weißrussland mit 3:2. Tschechien gewann 3:1 gegen die Schweiz. Zum siebten Mal seit 2011 trägt das Porsche Team Deutschland ein Heimspiel in der Porsche-Arena Stuttgart aus.

DTB-Team gegen Tschechien: Datum, Uhrzeit, Austragungsstätte

Das Halbfinale wird auf zwei Tage aufgeteilt. Am Samstag, den 21.04.2018 beginnt das erste Einzel um 12 Uhr, am Sonntag, den 22.04.2018 geht es um 11 Uhr weiter. Ausgetragen werden die Partien in der Porsche Arena in Stuttgart auf Sandplatz.

Fed-Cup Halbfinale im Livestream von DAZN

Die Partie zwischen Deutschland und Tschechien wird nicht im TV übertragen.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN überträgt - wie bereits beim Davis-Cup zwischen Deutschland und Spanien - alle Spiele des Fed-Cups. Neben Deutschland und Tschechien wird auch das zweite Halbfinale zwischen Frankreich und den USA gestreamt.

Neben Tennis übertragt DAZN auch Fußball aus der Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Auch weitere Sportarten, wie zum Beispiel Boxen sind vertreten.

Ein DAZN-Zugang ist im ersten Monat gebührenfrei, ab dann kostet ein Abonnement 9,99 Euro im Monat. Hier geht's zur Anmeldung.

© getty

Vorstellung des DTB-Frauen-Teams

Der aktuelle Kader der DTB-Frauen besteht momentan aus elf Spielerinnen. Angelique Kerber, Julia Görges und Carina Witthöft standen zuletzt beim Fed-Cup nicht zur Verfügung, werden aber für das Duell gegen Tschechien wohl zur Verfügung stehen.

Name Weltranglistenplatz Angelique Kerber 12 Laura Siegemund 97 Andrea Petkovic 102 Julia Görges 11 Annika Beck 369 Carina Witthöft 57 Sabine Lisicki 157 Mona Barthel 68 Anna-Lena Grönefeld 20 (Doppel-Rangliste) Anna-Lena Friedsam 368 Tatjana Maria 62 Antonia Lottner 449 Dirk Dier Co-Trainer Jens Gerlach Trainer

Fed Cup: Ergebnisse aus der ersten Runde der DTB-Frauen

Hart umkämpfte Matches zwischen Weißrussland und den deutschen Frauen gab es in der ersten Runde. Am Ende hieß es 2:3 für Deutschland.