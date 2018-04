Fed Cup: Görges und Kerber spielen gegen die Bilanz

Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 2 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Turkish Airlines Tiebreak Event Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 3 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Finale ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Tag 3 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Viertelfinale ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Halbfinale Istanbul Open Men Single TEB BNP Paribas Istanbul Open: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Halbfinale Mutua Madrid Open Women Single WTA: Madrid -

Tag 1 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Finale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Finale Istanbul Open Men Single TEB BNP Paribas Istanbul Open: Halbfinale

Das deutsche Fed-Cup-Team steht im Halbfinale gegen Tschechien am Sonntag in der Stuttgarter Porsche Arena mit dem Rücken zur Wand. Julia Görges und Angelique Kerber müssen in den Einzeln für den Ausgleich sorgen.

Julia Görges vs. Karolina Pliskova

(11:00 Uhr, live auf DAZN und im Live-Ticker)

Die deutsche Nummer eins hat am Samstag stark begonnen, war am Ende gegen eine sehr gut aufgelegte Petra Kvitova allerdings chancenlos. Kvitova diktierte die meisten Ballwechsel spätestens ab dem zweiten Schlag, Görges konnte nie richtig offensiv werden. Diese Gefahr besteht auch gegen Pliskova, die mit ihrem Aufschlag und fast spin-freien Spiel stets die Offensive sucht.

Görges und Pliskova kennen sich bestens, 2016 haben sie als Doppelpaar das WTA-Finale in Singapur bereist. Im Jahr darauf haben sich beide Spielerinnen auf ihre Einzel-Interessen konzentriert, Pliskova hat dies kurzfristig Platz eins in der Weltrangliste eingebracht, Görges am Saisonende noch zwei große Turniersiege in Moskau und Zhuhai.

Die Bilanz gegeneinander ist noch recht kurz, wiewohl eindeutig zugunsten von Pliskova.

Jahr Turnier Siegerin Ergebnis 2016 Australian Open (Hartplatz) Karolina Pliskova 7:6 (5), 6:1 2014 Pattaya (Hartplatz) Karolina Pliskova 6:3, 4:6, 6:3

Angelique Kerber vs. Petra Kvitova

(zweites Match nach 11:00 Uhr, live auf DAZN und im Live-Ticker)

Für Angelique Kerber war die Niederlage gegen Pliskova am Samstag der erste Auftritt auf Sand 2018. Glaubt man den Ausführungen der Tschechin bei der Pressekonferenz nach ihrem Sieg gegen Julia Görges, dann hat Petra Kvitova in Stuttgart ebenso ihre Jahres-Aschen-Premiere gegeben. Nicht ganz richtig natürlich - aber die Auftritte in Charleston hat die zweifache Wimbledon-Siegerin erfolgreich verdrängt.

Kerber hatte gröbste Probleme mit dem Aufschlag von Pliskova, die schlechte Nachricht ist: Dies ist auch der Sahneschlag von Petra Kvitova. Die bessere Nachricht besteht indes darin, dass sich Kvitova in den letzten Monaten als nicht besonders konstant gezeigt, selten zwei gute Matches hintereinander geliefert hat. Netterweise werden die beiden Damen in der kommenden Woche beim Porsche Tennis Grand Prix gleich wieder gegeneinander spielen, zum dritten Mal insgesamt.

Die Bilanz zwischen Kerber und Kvitova gibt aus deutscher Sicht jedenfalls Anlass zur Hoffnung.