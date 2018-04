Fed-Cup-Halbfinale: Deutschland gegen Tschechien heute im Livestream sehen

Fed Cup Women National_team Live Deutschland -

Heute kommt es in Stuttgart zum zweiten Spieltag des Fed-Cup-Halbfinale mit Julia Görges und Angelique Kerber. Nachdem das deutsche Team gestern in beiden Einzeln gegen Tschechien den Kürzeren gezogen hat, müssen Görges und Kerber es heute deutlich besser machen, um die Chance auf die Finalteilnahme zu wahren.

SPOX verrät euch, wo ihr den zweiten Spieltag des Fed Cup im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Deutschland vs. Tschechien: Die Spielpaarungen im Überblick

Wie schon am Samstag wird auch der zweite Spieltag des Fed-Cup-Halbfinals in der Porsche-Arena in Stuttgart ausgetragen. Das erste Einzel steigt um 11 Uhr.

Deutschland Tschechien Beginn Julia Görges Karolina Pliskova 11.00 Uhr Angelique Kerber Petra Kvitova Im Anschluss

Nach den ersten beiden Einzeln, die Julia Görges gegen Petra Kvitova und Angelique Kerber gegen Karolina Pliskova verloren haben, werden heute die Spielpaarungen getauscht. Sollten Görges und Kerber heute beide Matches gewinnen, würde es zu einem entscheidenden Doppel kommen. Im Entscheidungsspiel würden für Deutschland Tatjana Maria und Anna-Lena Grönefeld antreten.

Das Fed Cup Halbfinale im Livestream

Im deutschen TV ist das Fed Cup Halbfinale nicht zu sehen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN übertragt heute, genauso wie alle anderen Spiele des Fed Cup, den zweiten Halbfinaltag live. Hier geht's zum Livestream. Außerdem hat DAZN europäischen Spitzenfußball, Darts und US-Sport live und auf Abruf im Programm. Den ersten Monat bei DAZN gibt es gratis, danach fallen 9.99 Euro monatlich an.

Für alle, die den Fed Cup nicht im Livestream sehen können, gibt es hier den SPOX-LIVETICKER.