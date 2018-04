Fed Cup, DTB vs. Tschechien: Spiele von Angelique Kerber im kostenlosen Livestream

Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 1 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 1 Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 2 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Turkish Airlines Tiebreak Event Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 2 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 3 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Finale

Eine gute Nachricht für alle Tennisfans: Wenn das Porsche Team Deutschland am 21. und 22. April in der Stuttgarter Porsche-Arena gegen Tschechien um den Einzug ins Fed-Cup-Finale spielt, sind sie bei den Matches von Angelique Kerber auch ohne Extra-Gebühr live dabei. Mit Unterstützung von Porsche und DAZN werden die Spiele der Porsche-Markenbotschafterin auf ihrer offiziellen Facebook-Seite in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei empfangbar übertragen. Alle anderen Partien gibt es am Samstag und Sonntag LIVE auf DAZN.

"Ich freue mich, dass Porsche und DAZN diese Übertragung ermöglichen und meine Fans dadurch meine Matches live auf Facebook sehen können", sagte Angelique Kerber.

Und die zweimalige Grand-Slam-Siegerin weiter: "Das ist für mich persönlich eine zusätzliche Motivation, meine beste Leistung zu zeigen und mit dem Porsche Team Deutschland die Finalteilnahme zu sichern."

Auch DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff ist begeistert: "Diese Aktion ist ein großartiger Service für alle Tennisfans und eine interessante Form, das deutsche Damentennis und das Porsche Team Deutschland zu unterstützen."

"Für DAZN stehen die Fans und ihre Sportstars an erster Stelle. Deswegen stellen wir Angelique Kerber sehr gerne die Live-Rechte an ihren Einzelspielen für diese Facebook-Promotion zur Verfügung und drücken ihr für den Fed Cup ganz fest die Daumen", so Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution bei DAZN.