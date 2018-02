Ohne Angelique Kerber und Julia Görges: Debütantenball beim Fed-Cup-Auftakt

Open Sud de France Men Single Live ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Viertelfinale Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4

Nach den Absagen der Top-10-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges tritt das deutsche Fed-Cup-Team mit einem Rumpfkader zum Erstrundenmatch in Weißrussland (alle Matches live auf DAZN) an. Der neue Teamchef Jens Gerlach glaubt dennoch fest an die Überraschung.

Angelique Kerber? Im Trainingslager. Julia Görges? Regeneriert lieber. Das Erstrundenmatch der deutschen Fed-Cup-Mannschaft ab Samstag in Weißrussland wird nach den frühzeitigen Absagen der beiden Top-10-Spielerinnen zum Debütantenball. Weil es im Vorfeld auch aus der "zweiten Garde" Absagen setzte, muss der neue Teamchef Jens Gerlach im Duell mit dem ebenfalls personell geschwächten Vorjahresfinalisten mit einem Rumpfkader auskommen - er verbreitet dennoch Zuversicht.

"Natürlich sind wir von der Papierform her klarer Außenseiter, aber wir sind hier nicht nur zum Händeschütteln", sagte Gerlach kämpferisch. Und das, obwohl er neben den Aushängeschildern Kerber und Görges, derzeit die Nummer neun und zehn der Weltrangliste, kurzfristig auch auf Carina Witthöft (erkrankt) und Laura Siegemund (verletzt) verzichten muss.

Da zudem die ehemaligen Leistungsträgerinnen Sabine Lisicki (im Aufbautraining) und Andrea Petkovic (Qualifikations-Turnier in Doha) nicht zur Verfügung stehen, sah sich Gerlach gezwungen zu improvisieren.

Bei seiner eigenen Premiere setzt der 44-Jährige deshalb auf eine Mischung aus Neulingen und Routiniers. An der Spitze steht Tatjana Maria, die letztmals im Jahr 2011 - damals noch unter ihrem Mädchennamen Malek - im deutschen Aufgebot gestanden hatte und gegen Aryna Sabalenka das erste Einzel am Samstag bestreitet. Die 30-Jährige aus Bad Saulgau hatte sich im vergangenen Jahr stark präsentiert und wird derzeit immerhin auf Rang 58 der Weltrangliste geführt.

Barbara Rittner: "Wir können Weißrussland ärgern"

Das zweite Match spielt Debütantin Antonia Lottner gegen Alexandra Sasnowitsch. Am Sonntag treffen im Doppel die erfahrene Anna-Lena Grönefeld und die junge Anna-Lena Friedsam auf Wera Lapko und Lidija Marozawa.

"Wir haben trotzdem eine Mannschaft zusammen, die Weißrussland ärgern kann", sagte Gerlach, der im Spätsommer 2017 die Nachfolge der beim DTB zum Head of Women's Tennis beförderten langjährigen Teamchefin Barbara Rittner angetreten hatte.

Dennoch bittet der frühere Trainer der russischen Weltklassespielerin Anastasia Myskina vorsorglich um Geduld für seine Arbeit. "Ich bin jemand, der auf die Spielerinnen eingeht und versucht, einen Zugang zu ihnen zu finden", erklärte er: "Das ist ein Prozess, der nach zwölf Jahren mit einer Fachfrau wie Barbara auf der Bank etwas Zeit benötigt."

Die Chancen, schon in Minsk zu überraschen, stehen allerdings gar nicht so schlecht. Schließlich treten auch die Gastgeberinnen, die im Vorjahr erst im Finale gegen die USA (2:3) verloren, ohne ihre Topspielerin Wiktoria Asarenka an. Auf dem Hartplatz in der von einer Eishockey- zur Tennis-Arena umfunktionierten Halle wird deshalb wohl auch die Tagesform entscheiden. "Auch wenn wir nicht in Bestbesetzung antreten: Es bleibt unser Ziel, die erste Runde in Minsk zu gewinnen", sagt Gerlach.