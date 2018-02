Fed Cup: Tschechien in zehntem Halbfinale in Folge - Mladenovic überragend

Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Finale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Viertelfinale Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Halbfinale

Petra Kvitova hat das tschechische Fed-Cup-Team in sein zehntes Halbfinale in Folge gebracht. Die 27-Jährige besiegte am Sonntag Belinda Bencic 6:2, 6:4 und sorgte im Ländervergleich gegen die Schweiz für das entscheidende 3:0.

Vor 12.000 Zuschauern machte Kvitova mit Bencic kurzen Prozess und siegte in einer Stunde und 21 Minuten. Am Samstag hatte Kvitova bereits ihr erstes Einzel gegen Viktorija Golubic in knappen drei Sätzen gewonnen, ehe Barbora Strycova mit einem Sieg über Bencic auf 2:0 stellte.

Tschechien ist nun im Halbfinale Gegner der deutschen Mannschaft, die sich in Minsk gegen Weißrussland sensationell mit 3:2 durchsetzte.

Kristina Mladenovic führt Frankreich im Alleingang ins Semifinale

In Mouilleron le Captif kam es zum Duell zweier Verbände, die sich erst im vergangenen November im Davis-Cup-Finale gegenüberstanden. Frankreich empfing Belgien, und auch diese Partie sollte ähnlich wie die Begegnung der Deutschen zum Kopf-an-Kopf-Rennen werden.

Elise Mertens und Kristina Mladenovic gewannen am Samstag ihre Einzel gegen Pauline Parmentier und Kirsten Flipkens, mit 1:1 ging es in den Sonntag.

Dort schlug Mladenovic Mertens in zwei Sätzen, ehe Parmentier auch ihr zweites Einzel gegen Alison van Uytvanck abgab. Im Doppel setzte sich allerdings die Heim-Paarung Mladenovic/Amandine Hesse gegen Flipkens/Mertens durch.

Die Französinnen treffen im Halbfinale auf die USA, die den Niederländerinnen in Asheville keine Chance ließen.