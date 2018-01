Julia Görges nimmt sich Fed-Cup-Auszeit

Julia Görges wird sich beim kommenden Fed-Cup-Treffen der deutschen Mannschaft in Weißrussland eine Auszeit nehmen. Das gab die deutsche Nummer eins am Mittwoch bekannt.

14 Matches in Folge ist Julia Görges auf der WTA-Tour unbesiegt, die Saison der derzeit besten deutschen Spielerin hat mit dem Erfolg bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai länger gedauert als die vieler Kolleginnen. Dem Erfolg in China hat Görges zu Jahresbeginn in Auckland gleich ein weiteres Highlight folgen lassen, für die Australian Open darf das deutsche Tennis mit der Wahl-Regensburgerin rechnen.

Im Fed Cup wird Görges am 10. und 11. Februar in Minsk allerdings fehlen, wie sie aus Australien verlauten ließ. Die Entscheidung sei mit dem neuen deutschen Teamchef Jens Gerlach abgestimmt, der die Beweggründe für die Absage von Görges gut nachvollziehen kann. Schließlich blieben nach Ende der letzten Saison nur fünf Tage Regenerationszeit, bevor die intensive Vorbereitung für das Jahr 2018 begonnen hatte.

Aus Rücksicht auf die körperliche Belastung hat Görges mit ihrem Team um Coach Michael Geserer den Turnierplan angepasst. Zumal die 29-Jährige der deutschen Mannschaft während der letzten zehn Jahre immer zur Verfügung gestanden hatte. Im vergangenen Jahr hatte Julia Görges in Stuttgart mit zwei Einzelsiegen gegen die Ukraine maßgeblich zum Klassenerhalt des deutschen Teams beigetragen.

Angelique Kerber hatte ihre Teilnahme bereits vor einigen Wochen abgesagt. Wer in Minsk für Deutschland aufschlagen wird, wird sich erst in den kommenden Tagen entscheiden.