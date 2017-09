Deutschland muss nach Weißrussland

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Das deutsche Fed-Cup-Team hat bei der Auslosung zur ersten Runde der Weltgruppe 2018 einen schweren Brocken erwischt.

Beim Debüt des neuen Kapitäns Jens Gerlach muss das Team der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber (Kiel) am 10./11. Februar beim diesjährigen Finalteilnehmer Weißrussland mit Topspielerin Viktoria Azarenka antreten.

"Schwere Aufgabe"

"Das ist eine schwere Aufgabe, die Weißrussinnen haben nicht umsonst das Finale erreicht. Sie sind sehr heimstark, haben dieses Jahr beide Partien in Minsk gewonnen. Für mein Debüt hätte ich mir natürlich ein Heimspiel gewünscht. Dennoch kann das Ziel nur lauten, das Halbfinale zu erreichen", kommentiert Gerlach die Auslosung.

Die Weißrussinnen haben im November gegen die USA noch die Chance auf ihren erstmaligen Gewinn des Fed Cup. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB), zweimaliger Sieger des Wettbewerbs, hatte in diesem Jahr in der ersten Runde 0:4 bei den USA verloren und im Play-off mit 3:2 gegen die Ukraine den Klassenerhalt in der Staffel 1 der acht weltbesten Nationen geschafft.

Gerlach wurde am Dienstag als Nachfolger von Barbara Rittner vorgestellt, die dem DTB in ihrer neuen Rolle als "Head of Women's Tennis" erhalten bleibt und damit den kompletten weiblichen Bereich verantwortet.