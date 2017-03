US-Ladys versuchen es auf dem grünen Sand

Mittwoch, 08.03.2017

Das Fed-Cup-Halbfinale zwischen den USA und Tschechien findet am 22./23. April im Saddlebrook Resort in Wesley Chapel im US-Bundesstaat Florida statt. Gespielt wird auf grünem Sand. Derzeit wird nur in Charleston ein WTA-Turnier auf grünem Sand ausgetragen. Die USA hatten sich auf Hawaii mit einem Sieg gegen Deutschland für das Halbfinale qualifiziert.

Tschechien ist dreifacher Titelverteidiger im Wettbewerb und strebt den sechsten Titelgewinn innerhalb sieben Jahren an. Rekordsieger USA (17 Titel) hat seit 2000 den Fed Cup nicht mehr gewonnen. US-Fed-Cup-Chefin Kathy Rinaldi hat die Qual der Wahl. In den Top 100 im WTA-Ranking stehen derzeit 18 US-Amerikanerinnen. Zudem ist Bethanie Mattek-Sands die Nummer eins der Doppelweltrangliste.

