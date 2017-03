Mit tennisnet zum Fed Cup nach Stuttgart!

Donnerstag, 23.03.2017

Die Porsche Arena in Stuttgart ist ein gutes Pflaster für die deutschen Tennis-Spielerinnen, kollektiv, aber auch individuell. Angelique Kerber geht Ende April als zweifache Titelverteidigerin in den Porsche Tennis Grand Prix, beinahe schon traditionell hat der Deutsche Tennis Bund ein Fed-Cup-Heimspiel für das Wochenende davor ebenfalls in Stuttgart angesetzt. Es geht gegen die Ukraine, es geht um den Verbleib in der Weltgruppe.

Der Gegner ist dabei nicht zu unterschätzen, vor allem nicht die Spitzenspielerin Elina Svitolina: Die 22-Jährige hat 2017 den nächsten Schritt in ihrer kontinuierlichen Entwicklung Richtung Weltspitze genommen, in der laufenden Kampagne bereits zwei Turniere (Taipeh City und Dubai) gewonnen - und firmiert derzeit als Nummer zehn der Welt. Dass Svitolina die drei jüngsten Duelle gegen Kerber für sich entscheiden konnte, verleiht der Begegnung in Stuttgart zusätzliche Brisanz.

Tickets gewinnen

Unterstützung für das deutsche Team ist also gefragt - und tennisnet bringt Euch gemeinsam mit dem Deutschen Tennis Bund ganz nah an die Mannschaft von Barbara Rittner heran: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Wochenende vom 22. und 23.April 2017 in der Porsche Arena. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ganz einfach: Entweder eine Mail an mail@tennisnet.com oder einfach auf Facebook schreiben: "Ja, ich will." Teilnahmeschluss ist der 10. April 2017.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, sollte sich indes am besten schnell direkt Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine sichern: Alle Infos dazu gibt es hier: http://www.dtb-tennis.de/Tennis-International/Fed-Cup/Aktuelle-Meldungen/Jetzt-Tickets-fuer-den-Fed-Cup-sichern

