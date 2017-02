Karolina Pliskova gleicht gegen Spanien aus

Samstag, 11.02.2017

Favoriten-Siege in der Erstrunden-Partie des Fed-Cup-Wettbewerbs 2017 in Ostrau: Im Eröffnungsmatch behielt die French-Open-Siegerin des vergangenen Jahres Garbine Muguruza gegen Barbora Strycova in drei Sätzen mit 6:0, 3:6 und 6:1 die Oberhand. Karolina Pliskova besiegte daraufhin Lara Arruabarrena mit 6:4 und 7:5 und stellte den Ausgleich für die tschechischen Titelverteidigerinnen her.

Die Vorentscheidung fällt somit wohl am Sonntag im Einzel der beiden Spitzenspielerinnen. Pliskova führt im direkten Vergleich mit 4:1, zuletzt war ihr Muguruza bei den WTA-Finals in Singapur in drei Sätzen unterlegen.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste