Davis-Cup-Finale: Die Entscheidung zwischen Frankreich und Kroatien heute live im Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag steigt Tag drei des Davis-Cup-Endspiels in Lille. Bei SPOX erfahrt ihr alles zum entscheidenden Spieltag: Matches, Zeitplan, Live-Übertragung und Liveticker.

Kroatien geht mit einer 2:1-Führung in den dritten Tag der Davis-Cup-Finals. Nach den zwei gewonnenen Einzelspielen am Freitag verloren Ivan Dodig und Mate Pavic im Doppel gegen Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert.

Kroatien verpasste somit den frühzeitigen Gewinn des prestigeträchtigen Team-Wettbewerbs.

Davis-Cup-Finale: Austragungsort und Zeitplan

Am heutigen Sonntag, den 25. November, fällt die Entscheidung. Kann Titelverteidiger Frankreich den 0:2-Rückstand tatsächlich noch in einen Sieg umwandeln? Zunächst müsste dafür Jeremy Chardy das Match gegen Marin Cilic gewinnen - eine Mammutaufgabe für den Außenseiter. Gespielt wird im Stade Pierre-Mauroy in Lille. So sieht der Zeitplan für heute aus:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Frankreich Kroatien 25. November 13 Uhr Einzel Jeremy Chardy Marin Cilic 25. November ca. 15 Uhr Einzel Jo-Wilfried Tsonga Borna Coric

Davis-Cup-Finale: Die Übertragung live auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die gesamte Davis-Cup-Finalrunde live und exklusiv. Heute startet die Berichterstattung pünktlich um 13 Uhr - mit folgendem Personal:

Kommentator: Herbert Gogel

Experte: Benny Ebrahimzadeh

Davis-Cup-Finale: Die Kader von Kroatien und Frankreich