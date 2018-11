Davis Cup: Finale zwischen Frankreich und Kroatien im Livestream sehen

Im Davis-Cup-Finale trifft Kroatien auf den Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich. Hier gibt es alle Informationen zu den Matches sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Im Finale treffen Frankreich und Kroatien aufeinander. Die Franzosen setzten sich im Halbfinale gegen Spanien durch, die Kroatien warfen die USA aus dem Turnier.

Davis-Cup-Finale: Austragungsort und Zeitplan

Die Final-Matches finden vom 23. bis zum 25. November statt. Austragungsort wird das Stade Pierre-Mauroy in Lille sein. Gespielt wird auf Sand. Das Finale starte am Freitag um 14 Uhr mit zwei Einzeln. Das Doppel am Samstag geht zur selben Uhrzeit los. Lediglich am Sonntag ist der erste Aufschlag für 13 Uhr terminiert.

Die genauen Paarungen sind noch nicht festgesetzt. Diese werden wie gewohnt einen Tag vor Beginn des Matches ausgelost.

Datum Uhrzeit Wettbewerb 23. November 14 Uhr Einzel 23. November nicht vor 17 Uhr Einzel 24. November 14 Uhr Doppel 25. November 13 Uhr Einzel 25. November nicht vor 16 Uhr Einzel

Davis Cup-Finale: Die Übertragung live auf DAZN

Alle Matches werden live auf DAZN übertragen, im Free-TV gibt es das Davis-Cup-Finale nicht zu sehen. Mit folgenden Personal wird das Streaming-Portal die Matches begleiten:

Kommentator: Herbert Gogel

Herbert Gogel Experte: Benny Ebrahimzadeh

Davis-Cup-Finale: Die Aufgebote von Frankreich und Kroatien

Der französische Teamchef Yannick Noah hat Jo-Wilfreid Tsonga zurück ins Team berufen. Der vmusste dieses Jahr von Februar bis September verletzungsbedingt aussetzen, kommt jedoch wieder einigermaßen in Form. Ob Tsonga, der am Titelgewinn im vergangenen Jahr maßgeblichen Anteil hatte, gleich zum Einsatz kommt, wollte Noah noch nicht verraten.

Bei den Kroaten hat Teamchef Zeljko Krajan die nach der Weltrangliste besten fünf Spieler nominiert.

Frankreich Kroatien Lucas Pouille Marin Cilic Jeremy Chardy Borna Coric Pierre-Hugues Herbert Franko Skugor Nicolas Mahut Mate Pavic Jo-Wilfried Tsonga Ivan Dodig

Davis Cup: Die wichtigsten Fakten zum Finale

Frankreich liegt mit zehn Davis-Cup-Titeln in der ewigen Rangliste gleichauf mit Großbritannien. Mit einem weiteren Erfolg hätte die Equipe Tricolore den alleinigen dritten Platz inne.

Die Bilanz zwischen den beiden Nationen ist ausgeglichen. Das erste Aufeinandertreffen 2004 entschieden die Franzosen für sich. Vor zwei Jahren drehte Kroatien in Person von Marin Cilic den Spieß um und gewann mit 3:2. Cilic war dabei an allen drei Punkten beteiligt.

Perfekter Abschluss für Noah? Bereits vor dem Finale hat er angekündigt, als Teamchef zurückzutreten. Für den ehemaligen French-Open-Champion wäre es der vierte Erfolg in leitender Funktion.

