Worum geht es eigentlich an diesem Davis-Cup-Wochenende?

Viel steht nicht auf dem Spiel bei den Davis-Cup-Relegationspartien am Wochenende. Die Tennisfans können sich dennoch auf attraktive Matches freuen.

Das Ranking-System im Davis Cup ist eine eigene Wissenschaft für sich. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die ITF die jeweils letzten vier Spielzeiten für ihre Charts berücksichtigt, je weiter die Auftritte der National-Teams zurückliegen, umso geringer fällt die Bewertung der historischen Ergebnisse aus.

Siege in der Weltgruppe werden naturgemäß lukrativer belohnt als Erfolge in den unteren Ligen.

Bis zur großen Davis-Cup-Reform, die von der ITF in diesem Sommer beschlossen wurde, hatte die Nationen-Rangliste nur insofern eine Bedeutung, als dass sich die Setzlisten für das jeweils folgende Jahr daran orientiert hatten.

Frankreich, Spanien, Kroatien, USA im Davis Cup 2019 sicher dabei

Ab 2019 nun sollen also 24 Nationen in der ersten Runde des Davis Cups zwölf Plätze für das Finalturnier im Herbst (oder Spätherbst, je nachdem, welchen Termin der Weltverband nun noch aus dem Hut zaubert) ausspielen. Davon befreit sind die vier Halbfinalisten dieses Jahres, mithin also Titelverteidiger Frankreich, Spanien, Kroatien und die USA.

Österreich liegt im Moment auf Position 22, könnte sich mit einem Erfolg gegen Australien etwa an den Schweden und Indien vorbeispielen. Das Team von Lleyton Hewitt wiederum spielt um ihren guten Ruf und die sportliche Ehre, der Platz in der Weltgruppe 2019 ist nicht in Gefahr. Im Falle Australiens darf man darüber hinaus wohl davon ausgehen, dass eine der zwei Wild Cards für die Endrunde bei einer Zielverfehlung zum Auftakt bereit stünde.

Niederlande spielen um Setzung

Ähnlich entspannt können es die Niederländer (Platz 18) und die Kanadier (14) am Wochenende angehen. Nach unten sind beide Nationen abgesichert, für das Team um Robin Haase könnte sich allerdings noch die Chance ergeben, unter die zwölf besten Mannschaften zu kommen, die 2019 in Runde eins gesetzt sind.

Davon sind Dominic Thiem, Dennis Novak und Co. ein Stück entfernt. Aber das soll die Vorfreude auf das Match mit den Australiern nicht schmälern. Schließlich hat gerade die österreichische Nummer eins in den letzten beiden Heimspielen gegen Rumänien und Weißrussland überzeugt - und ein volles Haus in Graz wird für Thiem ohnehin Motivation genug sein.