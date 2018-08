Jeder gegen jeden - die Entscheidung über die Davis-Cup-Zukunft

Am Donnerstag sollen die Weichen für die Zukunft des traditionsreichsten Mannschafts-Wettbewerbs im Tennissport neu gestellt werden. Dabei prallen verschiedene Interessen aufeinander.

Orlando. Wenn John McEnroe beim Spartensender "Eurosport" als Tennisexperte im Einsatz ist, hat er gelegentlich auch spaßig-provokative Auftritte als sogenannter "Commissioner". McEnroe spielt seine Lieblingsrolle als kompromissloser Alleinentscheider dann mit Grandezza, er wettert gegen alles, was im Tennis faul ist, was verändert und reformiert werden müsste. Auch die Stars kommen mit ihren Mätzchen und Marotten nicht gut weg, mit ewigen Zeitverschleppungen oder Verletzungs-Tricksereien.

Manch einer in der Tennisbranche schaut mit Amüsement, aber auch mit Wehmut auf die Tiraden des früheren Superflegels, es schwingt die Sehnsucht nach einem starken Mann oder einer starken Frau mit - inmitten des üblichen Hierarchie-Chaos in diesem Sport.

David Haggerty benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrheit

Die Realität im Welttennis ist nämlich eine andere als in McEnroes Shownummer. Es wird gerade in diesen Tagen wieder offensichtlich, da der schwächelnde Weltverband unter der Leitung seines Präsidenten David Haggerty eine Radikalreform des Davis Cup vornehmen will - des ältesten Teamwettbewerbs der Welt. Rund um das Umwälzungsprojekt hat sich ein Machtkampf entwickelt, in dem sich die verschiedensten Verbände und Organisationen bekriegen und heftig um Stimmen kämpfen.

Eine Entscheidung ist nun allerdings nahe: Am Donnerstag stimmt die Generalversammlung des Weltverbandes ITF in Orlando (Florida) über den "neuen Davis Cup" ab, benötigt wird dabei eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegierten. Nach allem, was man bisher weiß, dürfte das Votum äußerst knapp ausfallen. Entweder gegen die Kahlschlag-Reform - oder dafür.

Haggerty, der umstrittene ITF-Häuptling, zeigte sich zuletzt zuversichtlich, die nötigen Stimmen zusammen zu bekommen. Aber ebenso optimistisch präsentierten sich auch die Gegner des ewig lächelnden Amerikaners, jene Opposition, die vor allem vom australischen und deutschen Verband angeführt wird.

Gerard Piqué mischt mit

Haggerty und seine Parteigänger wedelten in den letzten Wochen und Monaten vor allem mit dem großen Geld, das der geplante Deal mit dem Konsortium "Kosmos" bringe - einer Investorentruppe, die vom spanischen Fußballprofi Gerard Piqué und vom japanischen Internet-Milliardär Hiroshi Mikitani (Rakuten) repräsentiert wird. Gerade kleinere und kleinste Nationen wurden nach FIFA-Vorbild mit dem erwarteten Dollarregen und -segen umworben, den der Drei-Milliarden-Deal über die nächsten 25 Jahre bringen soll.

Die dicken Geldpakete sollen die Skepsis und die Zweifel vertreiben, die viele gegenüber Haggertys Reform hegen - schließlich hat der neue Davis Cup mit dem alten Davis Cup nichts mehr gemein. Wobei nicht wenige Bedenken äußern, ob die Dollars überhaupt ein Vierteljahrhundert lang fließen werden - angeblich gibt es nur wirkliche Garantien für zwei Jahre. "Transparenz" habe die ITF-Spitze um Haggerty überhaupt nicht geliefert, die Entscheidungsgrundlage sei mehr als dürftig, monierte zuletzt Tennis Europe, das viele Verbände des Kontinents vertritt.

Eine Qualifikationsrunde, am Ende das große Finale

Geht es nach Haggerty, dem ITF-Chef, und seinen Verbündeten, gibt es ab der nächsten Saison zwar noch eine Qualifikationsrunde zu Jahresbeginn, bei der sich die Nationen über Heim- und Auswärtsspiele für das Finalturnier durchsetzen können. Doch die Endrunde soll dann in einer Wettbewerbswoche im November an einem einzigen Ort ausgetragen werden, zum Schluss einer strapaziösen und mit Terminen mehr als überfrachteten Saison, ohne die typische Heimspiel-Atmosphäre.

Viele Profis haben bereits deutlich ihren Unwillen bekundet, im Spätherbst, eigentlich schon in der Urlaubszeit zwischen den Spielserien, noch einmal zu diesem Turnier anzutreten. "Die Pläne zerstören die Seele des Davis Cup", sagt beispielsweise der einstige französische Superstar Yannick Noah, "viele Fans werden ihre eigenen Topleute nicht mehr daheim bei den Länderspielen sehen können."

ATP-Spielerrat ist gegen Davis-Cup-Reform

Auch der Spielerrat der Profivereinigung ATP sprach sich jüngst gegen das November-Finalturnier aus, kein Wunder allerdings, denn vor wenigen Wochen etablierte die ATP selbst eine Neuauflage des World Team Cups - er soll künftig zu Jahresbeginn in Australien ausgetragen werden. Pique und seine Kosmos-Geldgeber hatten auch schon mit der ATP über eine Partnerschaft verhandelt, ehe sie sich dem Weltverband ITF zuwandten. Nun sind die ATP und die ITF sogar zu Gegnern geworden, das letzte Paradox in der zersplitterten Tennislandschaft, die eigentlich weniger statt mehr Wettbewerbe bräuchte.

Immerhin gibt es neben den Grand Slam-Turnieren und allen ATP-Veranstaltungen mittlerweile auch noch den sogenannten Laver Cup, zu dem sich die meisten Szenegrößen einmal jährlich für eine Woche verpflichtet haben: Federer, Nadal, Djokovic, Zverev und Co. Gerade die absoluten Asse dürften so aller Voraussicht nach auch einen Bogen um den "neuen Davis Cup" machen, schließlich sind die Besten zuvor im November auch noch bei der ATP-WM in London im harten Arbeitseinsatz.

Rittner vermisst Respekt gegenüber Fed Cup

Haggerty, ehemals Präsident des amerikanischen Landesverbandes, hat mit seinem erhofften Kosmos-Deal auch viele im Frauentennis gegen sich aufgebracht. Denn für den ohnehin oft im Schatten des Davis Cup stehenden Fed Cup hat der machtbewusste Boss keinerlei zukunftsweisende Ideen aufgezeigt. Allein eine Abmachung für den Davis Cup zu treffen und keine Vorschläge für den Teamwettbewerb der Frauen zu unterbreiten, sei "total respektlos", zürnt etwa Barbara Rittner, die langjährige Kapitänin der deutschen Frauenauswahl.