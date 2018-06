Bamos! Dominic Thiem spielt im Davis Cup gegen Australien!

AEGON International Women Single Live WTA Eastbourne: Halbfinale Antalya Open Men Single Live ATP Antalya: Halbfinale Boodles Challenge The Boodles: Tag 4 AEGON International Men Single ATP Eastbourne: Halbfinale Boodles Challenge The Boodles: Tag 5 AEGON International Women Single WTA Eastbourne: Finale Antalya Open Men Single ATP Antalya: Finale AEGON International Men Single ATP Eastbourne: Finale

Hocherfreuliche Nachrichten für die rot-weiß-roten Tennis-Fans! Dominic Thiem wird beim Davis-Cup-Schlager gegen Australien vom 14. bis 16. September 2018 in Graz für Österreich antreten.

"Mit Dominic Thiem steigen natürlich die Chancen auf den Aufstieg in die Weltgruppe", sagt Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek, der die Mannschaft nach fünf Jahren Absenz wieder in die Eliteliga der besten Tennisnationen führen möchte. "Das war klar das Ziel, das ich bei meinem Amtsantritt vor drei Jahren ausgegeben habe."

5.800 Zuschauer werden im Freiluft-Stadion am Gelände der Grazer Messe Platz finden. "Dominics Zusage ist für die Veranstaltung natürlich großartig", ergänzt Koubek, "ich gehe davon aus, dass wir drei Tage lang ein volles Haus haben werden."

Stefan Koubek wird gegen Australien aus dem Vollen schöpfen können. "Alle Spieler, die infrage kommen, haben ihre Zusage gegeben!" Also Dominic Thiem, Gerald Melzer, Dennis Novak, Oliver Marach, Alexander Peya, Philipp Oswald, Jürgen Melzer und Sebastian Ofner. Auch mit Andreas Haider-Maurer, Tristan-Samuel Weissborn und Julian Knowle steht Koubek in Kontakt.

"Ich habe mir gewünscht, dass alle dabei sein wollen", sagte Koubek, "damit ich dann die Qual der Wahl habe und ich jene fünf Spieler nominieren kann, mit denen ich mir die größten Chancen ausrechne. Dieser Fall ist jetzt eingetreten."

Posted by SPOX.com

Stefan Koubek: Australien in der Weltgruppe erfahren

Was von den Gästen zu erwarten sei? "Sie spielen seit fünf Jahren in der Weltgruppe, das sagt schon recht viel über die Stärke aus", sagt Koubek. "Aber mit der Euphorie, die im April beim Sieg in Russland entstanden ist, ist alles möglich." Als Captain fungiert beim Gästeteam der ehemalige Weltranglisten-Erste Lleyton Hewitt.

Aushängeschild ist der aktuelle Weltranglisten-19. Nick Kyrgios - ein begnadeter Paradiesvogel, der seine Nerven nicht immer in Zaum halten kann. Im direkten Vergleich mit Australien steht es 1:2, das letzte Heimspiel gewann Österreich 1989 im Wiener Dusika-Stadion mit 5:0.

Am Samstag, 30. Juni 2018, startet der Vorverkauf der Tagestickets auf oeticket.com. Die Preise variieren am Freitag und Sonntag zwischen 49 und 76 Euro. Am Samstag, an dem das Doppel ausgetragen wird, kosten die Karten zwischen 35 und 57 Euro. Dreitages-Tickets (99 bis 165 Euro) sind weiterhin erhältlich.

ÖTV-Präsident: "Realistische Chance auf Weltgruppe"

"Der Vorverkauf ist bisher sehr gut gelaufen und liegt über allen Erwartungen. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend nach der Zusage von Dominic Thiem sogar noch verstärken wird", ist Herwig Straka, der mit der Agentur e|motion den Davis Cup in Graz veranstaltet, überzeugt.

Für Werner Klausner ist das Event in Graz der erste Heim-Davis-Cup in seiner Ära als ÖTV-Präsident. "Unsere Nationalmannschaft hat sich mit dem sensationellen Auswärtssieg in Russland dieses Heimspiel enorm verdient. Es wird ein unglaubliches Tennisfest in einem tennisbegeisterten und tollen Bundesland", erklärt der Salzburger. "Jetzt, wo auch noch Dominic Thiem dabei ist, haben wir mit unseren Spitzenspielern und den Fans im Rücken eine absolut realistische Chance, in die Weltgruppe der besten Tennisnationen aufzusteigen."