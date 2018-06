Davis-Cup-Playoff: Tickets für Österreich gegen Australien ab sofort erhältlich

Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Tag 4 Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Viertelfinale Ricoh Open Men Single ATP ’s-Hertogenbosch: Viertelfinale Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Halbfinale Ricoh Open Men Single ATP ’s-Hertogenbosch: Halbfinale Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Finale Ricoh Open Men Single ATP ’s-Hertogenbosch: Finale

Am Freitag, den 1. Juni, startete der Kartenvorverkauf für das Davis-Cup-Duell gegen Australien (14. bis 16. September) in Graz. Tennisnet liefert alle wichtigen Ticket-Infos zum Weltgruppen-Playoff.

Das Tennis-Highlight in Graz rückt näher. Nach dem 5:0 gegen Weißrussland in St. Pölten und dem 3:1 gegen Russland in Moskau empfängt das österreichische Daviscup-Team von 14. bis 16. September 2018 in der Relegation zur Weltgruppe die Nationalmannschaft aus Australien.

Auf dem Grazer Messegelände wird ein Stadion für 5.800 Zuschauer errichtet, gespielt wird im Freien auf Sand. Gewinnt das Team von Kapitän Stefan Koubek gegen Australien, würde man 2019 seit langem wieder einmal in der Weltgruppe antreten und damit zu den besten 16 Tennisnationen der Welt gehören. Die Chancen dazu stehen gut.

Davis Cup: Österreich - Australien im klassischen Modus

Gespielt wird im traditionellen Daviscup-Format: Am 14. September machen zwei Single-Matches den Auftakt, am 15. wird das Doppel ausgetragen, am 16. stehen weitere zwei Einzel auf dem Programm.

Am 1. Juni startet der offizielle Ticketverkauf via Ö-Ticket (www.oeticket.com). In einer ersten Phase werden ausschließlich Dauerkarten für alle drei Spieltage angeboten.

AUT - AUS: Die Preise der Dauerkarten

Kategorie A: 165 Euro

Kategorie B: 139 Euro

Kategorie D: 99 Euro

Ermäßigungen: ÖTV-Lizenzkartenspieler bekommen 10 Prozent auf das Dreitagesticket (maximal zwei Stück / Lizenzkartennummer bei der Bestellung auf Ö-Ticket eingeben), für Kinder bis 14 Jahre gibt es 25 Prozent.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Tagestickets angeboten.

Playoff: Die Preise der Tagestickets im Überblick

Freitag, 14. September

Kategorie A: 76 Euro

Kategorie B: 68 Euro

Kategorie C: 57 Euro

Kategorie D: 49 Euro

Samstag, 15. September

Kategorie A: 57 Euro

Kategorie B: 49 Euro

Kategorie C: 44 Euro

Kategorie D: 35 Euro

Sonntag, 16. September

Kategorie A: 76 Euro

Kategorie B: 68 Euro

Kategorie C: 57 Euro

Kategorie D: 49 Euro

Verkehrsinfo: Jedes Ticket gilt zwei Stunden vor Spielbeginn und zwei Stunden nach Spielende als Gratis-Fahrschein für den Verkehrsverbund 201 in Graz.

Anfragen und Reservierungen bezüglich Logen und VIP-Tickets werden unter ticketing@emotion.at entgegengenommen.