Spanien gegen Deutschland (DTB-Team): Das Doppel im Davis Cup heute live im Livestream

Am Samstagmittag steht beim Davis Cup das Doppel zwischen Spanien und Deutschland an (14 Uhr im LIVETICKER). Jan-Lennard-Struff und Tim Pütz vertreten Deutschland, bei Spanien ist die Besetzung noch unklar. Hier gibt es alle Infos zur Liveübertragung im Internet.

Nach den ersten beiden Einzel steht es zwischen Spanien und dem DTB 1:1. Am Freitag hat Alexander Zverev den Spanier David Ferrer mit einem 3:0-Sieg souverän bezwungen, Rafael Nadal gelang im Duell mit Philipp Kohlschreiber der Ausgleich für Spanien.

Wann findet das Doppel zwischen Spanien und Deutschland statt?

Am Samstag, den 07.04.2018 um 14 Uhr treffen das spanische und das deutsche Doppel in Valencia aufeinander.

Davis Cup: Doppel zwischen DTB und Spanien live sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für alle Matches beim Davis Cup gesichert. Neben dem Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien zeigt DAZN auch weitere Duelle wie das zwischen Frankreich und Italien.

Der DAZN-Zugang ist einen Monat gratis, danach kostet ein Abonnement 9,99 Euro im Monat.

Ansonsten bietet SPOX einen Liveticker zu allen Partien mit deutscher Beteiligung an. Den Liveticker zum Doppel findet ihr hier.

Davis Cup zwischen Spanien und DTB-Team

Nach dem Doppel am Samstagmittag spielen am Sonntag noch die beiden Gewinner und die beiden Verlierer der Einzel von Freitag gegeneinander. Allerdings können die Teamchefs am Spieltag noch Veränderungen vornehmen.