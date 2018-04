Davis Cup, ÖTV-Team: Das sind Österreichs mögliche Gegner im Weltgruppen-Playoff

Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale Fed Cup Women National_team Deutschland -

Das ÖTV-Team um Jürgen Melzer hat am vergangenen Wochenende einen sensationellen Sieg über die russische Davis-Cup Mannschaft erzielt und steht somit im Playoff um den Einzug in die Weltgruppe. Die Auslosung am kommenden Dienstag könnte ein Hammer-Los für das Team von Kapitän Stefan Koubek bringen, aber auch machbare Aufgaben sind denkbar.

Von 14. bis 16. September spielen jene acht Davis-Cup-Teams, die 2018 in der ersten Runde der Weltgruppe scheiterten, gegen den Abstieg aus der höchsten Spielklasse.

Davis Cup: Die Erstrunden-Verlierer aus der Weltgruppe

Team Gegner in 1. Runde Ergebnis Niederlande Frankreich 1:3 Japan Italien 1:3 Großbritannien Spanien 1:3 Australien Deutschland 1:3 Schweiz Kasachstan 1:4 Kanada Kroatien 1:3 Serbien USA 1:3 Ungarn Belgien 2:3

Weitere acht Teams haben aus der Gruppe I, die in drei geografischen Zonen ausgespielt wurde, die Chance, mit einem Sieg im Playoff in die Weltgruppe aufzusteigen.

Davis Cup: Playoff-Teilnehmer aus Gruppe I

Zone Team Qualifiziert mit Siegen über Americas Argentinien Chile Americas Kolumbien Brasilien, Barbados Asien/Ozeanien Indien China Asien/Ozeanien Usbekistan Pakistan Europa/Afrika Tschechien Israel Europa/Afrika Schweden Ukraine, Portugal Europa/Afrika Slowakei Bosnien-Herzegowina Europa/Afrika Österreich Weißrussland, Russland

Im Playoff werden alle 16 Teams nach der offiziellen Davis-Cup-Nationenwertung gereiht, die besten acht Mannschaften sind gesetzt und können daher nicht auf ein anderes gesetztes Team treffen.

Österreich wird aktuell auf Rang 34 gelistet und verpasst somit sicher eine Setzung. Damit wird es die Mannschaft mit einem vom Papier her großen Gegner zu tun bekommen.

Zu den Top-8 definitiv zählen wird Argentinien als Ranglisten-2., Großbritannien (4.), und Australien (6.). Aber auch die Schweiz (7.), die in den letzten Jahren ohne Top-Spieler Roger Federer und Stan Wawrinka angetreten waren, zählt zu den möglichen Gegnern der Österreicher. Hier sind die voraussichtlichen Gegner des ÖTV im Überblick:

Davis Cup, Weltgruppen-Playoffs: Mögliche Gegner des ÖTV-Teams

DC-Ranking Land Letztes Duell mit AUT Ort 2 Argentinien 2007, 4:1-Sieg ARG Linz 4 Großbritannien 2008, 3:2-Sieg AUT Wimbledon 6 Australien 2005, 5:0-Sieg AUS Sydney 7 Schweiz 1982, 4:0-Sieg SUI Pörtschach 8 Serbien 1963, 5:0-Sieg YUG Zagreb 14 Tschechien 1991, 4:1-Sieg CZE Prag 15 Kanada 1992, 3:1-Sieg AUT Vancouver 16 Niederlande 2015, 3:2-Sieg NED Kitzbühel

Posted by SPOX.com

"Ich wünsche mir ein Heimmatch und einen Sieg. Wenn wir zu Hause spielen könnten, wäre das super für uns", sagte Koubek nach dem Triumph in Russland. Dieser Wunsch ginge in Erfüllung, falls das Los bei der Auslosung am Dienstag etwa auf Großbritannien, Australien, Tschechien oder Kanada fällt. Im Falle eines Duells mit Serbien würde das Heimrecht ebenfalls ausgelost werden.

Die Rangliste wird bereits am Montag von der ITF aktualisiert, es könnte bei den Setzungen also noch zu Änderungen kommen.