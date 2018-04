Kommt Schweden zurück in die Davis-Cup-Weltgruppe? Was schaffen die Kanadier?

Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Halbfinale Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Finale Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 1 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 1 Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 2 Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 2

Acht Nationen wollen (wieder) in die Davis-Cup-Weltgruppe, acht weitere den Abstieg aus ebenjener in den Playoffs vom 14. bis zum 16. September 2018 verhindern.

Grundsätzlich müssen sich jene Nationen, die in diesem Jahr ganz nach oben wollen, wieder auf den gelernten Modus im traditionsreichsten Mannschafts-Wettbewerb des Tennissports einstellen: gespielt wird über drei Tage, alle Matches, die noch eine Bedeutung für den Ausgang der Partie haben, im Best-of-Five-Format.

Haase im Davis Cup besonders stark

Neben der österreichischen Begegnung mit den Australiern hat die Auslosung zu den Weltgruppen-Playoffs auch einige Partien mit sportlicher Brisanz gebracht: So treffen etwa die Kanadier mit Jungstar Denis Shapovalov und dem wiedererstarkten Milos Raonic zuhause auf die Niederlande. Die in ihren Reihen aber einen Mann haben, der gerade im Davis Cup immer wieder zu glänzen weiß: Routinier Robin Haase.

Argentinien ist zuhause gegen Kolumbien großer Favorit, unabhängig davon, ob Juan Martin del Potro in diesem Jahr vielleicht doch noch in das Team der Albi Celeste zurückkehrt. Großbritannien trifft ebenfalls vor heimischem Publikum auf die Mannschaft aus Usbekistan, der Verbleib in der Weltgruppe - mit oder ohne Andy Murray - sollte zu schaffen sein.

Tschechen ohne Berdych

Ein interessantes Duell bahnt sich in der Schweiz an, wo die Schweden nach langer Zeit mal wieder in die Weltgruppe aufsteigen könnten. Serbien ist gegen Indien zuhause hoher Favorit, auch wen Yuki Bhambri in Indian Wells mit seinem Erfolg gegen Lucas Pouille aufhorchen hat lassen. Auch die Japaner gehen unter den besseren Vorzeichen in die Partie gegen Bosnien-Herzegowina.

Bleibt noch das Treffen zwischen Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gäste blicken auf eine große Davis-Cup-Tradition zurück, ihnen fehlt nach den Rücktritten von Tomas Berdych und Radek Stepanek allerdings ein Zugpferd im Team.

Die Auslosung für die Weltgruppen-Playoffs im Davis Cup (14. - 16.09.2018)