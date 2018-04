Davis Cup: Alexander Zverev und die Herkules-Mission im spanischen Sand

Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale

Das deutsche Davis-Cup-Team um Spitzenspieler Alexander Zverev geht ab Freitag (11.30 Uhr live auf DAZN) als Außenseiter ins Viertelfinal-Duell mit Spanien. Bei den Gastgebern steht ein Fragezeichen hinter der Verfassung von Rückkehrer Rafael Nadal.

Der April ist eigentlich ein sanfter Übergangsmonat im Tennis. Die große Karawane des Wanderzirkus zieht dann von den harten Böden Nordamerikas auf die Ascheplätze überall in Europa.

Aber man fängt normaler Weise auf kleineren und mittelwichtigen Turnierbühnen an, auch beim Masters mit eingeschränktem Elitestatus in Monte Carlo, bevor im Mai die bedeutenden Festivitäten rufen, Spitzenturniere wie in Madrid und Rom - und schließlich die French Open in Paris, der Grand-Slam-Höhepunkt der zermürbenden Rutschübungen.

Auch Alexander Zverev hätte sich in diesem Jahr wieder auf diesen traditionellen, bewährten Pfaden bewegt, mit der Strategie der langsamen Gewöhnung an das ganz andere Spiel auf Sand und mit stetig wachsenden Herausforderungen. Seinen ersten Leistungszenit hätte er dann spätestens in Rom erreichen müssen, wo er stolzer Verteidiger des Titels bei den Offenen Italienischen Meisterschaften im Foro Italico ist.

Sascha Zverev: "Man muss von Null auf Hundert umschalten"

Aber nun wartet eine Bewährungsprobe auf ihn, die selbst für erfahrene Großmeister seines Sports als Herkulesmission gelten muss: Nur fünf Tage nach seinem verlorenen Masters-Endspiel in Miami wird Zverev bereits zum ersten Mal beim Davis-Cup-Viertelfinalduell in der Stierkampfarena von Valencia aufschlagen müssen, wahrscheinlich gegen Roberto Bautista-Agut, die Nummer zwei der Platz-Herren.

Am Sonntag wartet ein noch undankbarerer Job auf den 20-jährigen Hamburger, dann, wenn es mit ziemlicher Sicherheit im Spitzeneinzel gegen Sandplatzkönig und Comebacker Rafael Nadal geht. Der Champion aller Sandplatz-Klassen, der zehnmalige French-Open-Gewinner, hat sich ja für sein Comeback nach gut zweimonatiger Verletzungspause (Blessur am rechten Hüftbeuger) ausgerechnet das Länderspiel gegen die Deutschen und damit auch gegen Zverev ausgesucht. "Es ist schon so, dass man von Null auf Hundert auf Sand umschalten muss", sagt Zverev.

Klar ist: Wenn die Deutschen zaghaft davon träumen, gegen das spanische Team der Sandplatzkünstler eine Überraschung in die Asche von Valencia schreiben zu können, dann sind Punktgewinne des Weltranglisten-Vierten Zverev zwingend nötig. Und klar ist auch: Zverev muss eine fast magische Wende bewerkstelligen, eine brutal schnelle und gelungene Anpassung an die neuen Verhältnisse - und zwar gegen alle Widrigkeiten wie Jet Lag-Müdigkeit, die Enttäuschung über die verpasste Pokalchance in Florida und eben die erwiesene Klasse seiner Kontrahenten.

Boris Beckers Karriere im Davis Cup © getty 1/18 Als "Head of Men Tennis" ist Boris Becker neben der Nachwuchsförderung nun ebenfalls als Mentor für das deutsche Davis-Cup-Treiben zuständig. SPOX wirft vor der Relegation gegen Portugal einen feuchtfröhlichen Blick auf Beckers Länderspiel-Karriere © getty 2/18 Doch bevor, wie auf dem ersten Bild skizziert, die großen Erfolge 1988 und 1989 begossen wurden, machte der junge Boris Becker bittere Erfahrungen. In seinem ersten Davis-Cup-Jahr 1985 durfte er die "hässlichste Salatschüssel der Welt" nur streicheln. © getty 3/18 Trotzdem: Spätestens ab August 1985 war Deutschland im Davis-Cup-Fieber. Mit Becker gelang unter anderem im Viertelfinale ein knapper 3:2-Erfolg gegen die USA © getty 4/18 Doch mit Wilhelm Bungert als Teamchef unterlag das DTB-Team mit 2:3 in München im Finale gegen Schweden © getty 5/18 Am Ende gab es traurige Gesichter von Becker und den Teamkollegen Michael Westphal und Andreas Maurer. Die beiden Vier-Satz-Siege Beckers gegen Wilander und Edberg waren nicht genug © getty 6/18 Vor den großen Erfolgen galt es, 1987 in Hartford gegen die USA den Abstieg zu verhindern. Unvergessen ist Beckers legendäres 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2 in sechseinhalb Stunden gegen John McEnroe © getty 7/18 Hartford legte den Grundstein für die Siege 1988 und 1989. Jeweils zogen die Schweden im Finale den Kürzeren gegen die Mannschaft von Teamchef Niki Pilic (M.) um den überragenden Becker © getty 8/18 Unter seinem Vertrauten Pilic überragte Becker nicht nur 1988 und 1989 in den Finals gegen Schweden. Becker blieb in seinen Einzeln ungeschlagen © getty 9/18 Als Boris Becker Anfang der 1990er eine Davis-Cup-Pause einlegte, übernahm Michael Stich (Einzel: 21-9/Doppel: 14-2). 1993, zwei Jahre nach seinem Wimbledonsieg, führte er das deutsche Team in überragender Manier zum Titel © getty 10/18 Erst 1995 kehrte Becker wieder zurück ins Team. Gemeinsam mit Stich sollte der Titel wieder nach Deutschland. Im Halbfinale führte der DTB nach Siegen Beckers und Stich bereits mit 2:0 © getty 11/18 Doch im Doppel von Moskau lief es für die Olympiasieger von 1992 schon nicht mehr so gut. Als dann Becker am Sonntag wegen Rückenproblemen passen musste, verlor Stich das dramatische Schlusseinzel mit 12:14 im fünften Satz © getty 12/18 1996 gab es ein 0:5-Debakel gegen Frankreich, Becker trat trotz mehrerer Wehwehchen und Grippenachwirkungen auch dank 200.000 D-Mark Extra-Antrittsprämie trotzdem an - vergebens © getty 13/18 1997 setzte es dann sogar eine Auftakt-Schlappe gegen Spanien. Der Abstieg wurde mit einem souveränen 5:0-Erfolg gegen Mexiko auch dank Becker verhindert © getty 14/18 Becker löste Pilic als Davis-Cup-Teamchef ab. Unter dem Weltsar debütierte unter anderem der junge Tommy Haas. Hier im Training mit Becker und seinem Vater © getty 15/18 1998 gelang Becker und dem DTB-Team ein souveräner Auftakterfolg gegen Südafrika (hier an der Seite von David Prinosil). Eine Runde später war allerdings gegen Schweden Endstation © getty 16/18 1999 bestritt Becker seine letzte Partie für den DTB. Beim 2:3 gegen Russland kam er an der Seite von Prinosil im Doppel zum Einsatz. Beim Turnier von Wimbledon beendete er seine Karriere auch offiziell © getty 17/18 Becker sicherte Deutschland den Davis Cup insgesamt zweimal (1988, 1989). Seine Einzelbilanz: 38 zu 3 © getty 18/18 2016 wurde Boris Becker für seine Verdienste im Davis Cup vom DTB ausgezeichnet. Etwas mehr als ein Jahr später ist er nun "Head of Men Tennis". Für die Relegation in Portugal haben dennoch die besten Spieler abgesagt

Zum Jahresbeginn überzeugte Zverev als Frontmann beim Überraschungscoup in Australien, er legte damals gemeinsam mit dem siegreichen Doppel Tim Pütz/Jan-Lennard Struff den Grundstein für den Triumph. Aber es war nur ein harmloser Vorgeschmack auf das, was Zverev und dem Rest der DTB-Auswahl nun in Valencia bevorsteht - beim Versuch, erstmals seit 2007 wieder in ein Halbfinale vorzustoßen. "Wir sind natürlich Außenseiter, aber wir rechnen uns Chancen aus", sagt Kapitän Michael Kohlmann, "unser Team hat große Qualitäten."

Auch Philipp Kohlschreiber gehört als zweiter Solist dazu, ein Mann, der schon wiederholt Außergewöhnliches im Davis Cup schaffte, gerade gegen Spanien. 2009 etwa, da gewann Kohlschreiber gegen den damaligen Weltranglisten-Neunten Fernando Verdasco in fünf umkämpften Sätzen in Marbella.

Fragezeichen hinter Rafael Nadal

Nicht nur hinter Zverevs Auftritt steht in Valencia allerdings ein Fragezeichen. Auch Nadals Form und Verfassung bleiben bis zum ersten Centre-Court-Gastspiel am Freitag, dann wohl gegen Kohlschreiber, ziemlich ungewiss. Seit der Viertelfinal-Aufgabe bei den Australian Open in Melbourne gegen Marin Cilic hat der Matador kein Wettkampfmatch mehr bestritten, gleichwohl reichte ihm Federers frühes Ausscheiden jüngst in Miami für den erneuten Sprung an die Ranglisten-Spitze.

Doch wird er auch wie eine Nummer 1, wie der Chef im Sandplatzring auftreten können, in gewohnt überwältigender Kraft und Dynamik? Anders als die Deutschen hat Nadal immerhin schon seit Wochen auf Sandplätzen trainiert, daheim im mallorquinischen Manacor.