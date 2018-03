Alexander Zverev mit Kampfansage für Davis Cup: "Man darf uns nicht unterschätzen"

Alexander Zverev hat im Rahmen des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami Stellung zum kommenden Einsatz im Davis Cup bezogen. Er strich hervor, dass Deutschland im Viertelfinale bei Spanien als Underdog antreten werde, betonte aber die Stärken seiner Mannschaft.

"Die Begegnung wird sehr schwierig für uns, speziell gegen Spanien auf Sand", sagte Zverev. Der spanische Davis-Cup-Kapitän Sergi Bruguera nominierte neben den Routiniers David Ferrer und Feliciano Lopez auch den ab kommenden Montag Weltranglistenersten Rafael Nadal.

"Gegen Rafa wird es natürlich nicht leicht, aber wir haben ein gutes Team", sagte Zverev. "In vielen Begegnungen sind wir Favorit oder zumindest ebenbürtig. Auf Sand ist klarerweise keiner Favorit gegen Rafa, aber ich hoffe, ich kann ihn zumindest ein bisschen ärgern."

Spanien vs. Deutschland: Die Kader der Davis-Cup-Teams

Spanien Deutschland Rafael Nadal Alexander Zverev Pablo Carreno Busta Philipp Kohlschreiber Roberto Bautista Agut Jan-Lennard Struff David Ferrer Maximilian Marterer Feliciano Lopez Tim Pütz

Der 20-Jährige betonte zudem, dass die Mannschaft um Kapitän Michael Kohlmann breit aufgestellt ist. Vor allem Jan-Lennard Struff und Tim Pütz, die im Achtelfinale gegen Australien für eine spektakulären Sieg im Doppel sorgten, bekamen von Zverev ein Extra-Lob.

"Seit vielen Jahren sind wir auch im Doppel wieder gut aufgestellt", sagte er. "Wir haben eine gute Variation an verschiedenen Spielern in der Mannschaft, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf."

Sollte es am entscheidenden Sonntag gegen Spanien zum Duell gegen Nadal kommen, sollte Zverev möglichst wenig an die bisherigen Aufeinandertreffen mit dem Mallorquiner denken. Bei allen drei Partien ging Nadal als Sieger vom Platz, beim einzigen Match über fünf Sätze setzte sich der 31-Jährige über die volle Distanz durch.

ATP-Tour: Die meisten Wochen als Nummer eins der Welt © getty 1/15 Rafael Nadal wird nach Roger Federers Niederlage in der zweiten Runde der Miami Open Anfang April erneut zur Nummer eins der ATP-Weltrangliste. Tennisnet zeigt die längstregierenden Branchenführer der Geschichte. © getty 2/15 Platz 22, Thomas Muster (Österreich): Sechs Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 12. Februar 1996, zuletzt am 14. April 1996. © getty 3/15 Platz 18, Boris Becker (Deutschland): Zwölf Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 28. Januar 1991, zuletzt am 8. September 1991. © getty 4/15 Platz 12, Jim Courier (USA): 58 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 10. Februar 1992, zuletzt am 12. September 1993. © getty 5/15 Platz 11, Stefan Edberg (Schweden): 72 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 13. August 1990, zuletzt am 4. Oktober 1992. © getty 6/15 Platz 10, Lleyton Hewitt (Australien): 80 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 19. November 2001, zuletzt am 15. Juni 2003. © getty 7/15 Platz 9, Andre Agassi (USA): 101 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 10. April 1995, zuletzt am 7. September 2003. © getty 8/15 Platz 8, Björn Borg (Schweden): 109 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 23. August 1977, zuletzt am 2. August 1981. © getty 9/15 Platz 7, Rafael Nadal (Spanien): 167 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 18. August 2008, erneut ab 02. April 2018. © getty 10/15 Platz 6, John McEnroe (USA): 170 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 11. August 1980, zuletzt am 8. September 1985. © getty 11/15 Platz 5, Novak Djokovic (Serbien): 223 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 4. Juli 2011, zuletzt am 6. November 2016. © getty 12/15 Platz 4, Jimmy Connors (USA): 268 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 29. Juli 1974, zuletzt am 3. Juli 1983. © getty 13/15 Platz 3, Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 270 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 28. Februar 1983, zuletzt am 12. August 1990. © getty 14/15 Platz 2, Pete Sampras (USA): 286 Wochen Nummer Eins der Welt, erstmals am 12. April 1993, zuletzt am 19. November 2000. © getty 15/15 Platz 1, Roger Federer (Schweiz): 307 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 2. Februar 2004, zuletzt am 01. April 2018.

Alexander Zverev: Bilanz gegen Rafael Nadal