1:0 - Alexander Zverev schlägt Alex de Minaur in fünf Sätzen

Großer Kampf von Alexander Zverev - die deutsche Nummer eins besiegte zum Auftakt der Davis-Cup-Partie in Brisbane den 18-jährigen Australier Alex de Minaur nach knapp vier Stunden mit 7:5, 4:6, 4:6, 6:3 und 7:6 (4).

Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team gegen Australien nach einem Zittersieg mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglistenfünfte hatte gegen den 18 Jahre alten Debütanten de Minaur allerdings deutlich mehr Mühe als erwartet. Zverev holte in Brisbane im entscheidenden Satz einen 0:3-Rückstand auf und verwandelte erst nach 3:54 Stunden seinen ersten Matchball zum 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Im zweiten Einzel trifft Jan-Lennard Struff (Warstein) auf den australischen Spitzenspieler Nick Kyrgios (JETZT im LIVETICKER). Bei einem weiteren Sieg fehlt der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) nur noch ein Punkt zum Einzug ins Viertelfinale. Im Doppel am Samstag (4.00 Uhr MEZ/DAZN) gelten allerdings die Australier als Favoriten.

Für Zverev war es im sechsten Match für Deutschland erst der zweite Sieg. Kein anderer Spieler in dieser Davis-Cup-Woche ist im ATP-Ranking derzeit so hoch platziert wie der gebürtige Hamburger. Gegen den Weltranglisten-139. de Minaur stand Zverev dennoch kurz vor der Niederlage. Vor allem in den Sätzen zwei und drei fand er kaum ein Mittel gegen den pfeilschnellen Youngster. Im entscheidenden Tiebreak behielt Zverev die Nerven, eröffnete die Kurzentscheidung mit zwei Assen. Am Ende reichte Zverev ein Mini-Break zum Sieg in der Pat Rafter Arena.

Nach dem Match zeigte sich Zverev nicht nur mit seiner eigenen Leistung zufrieden - er lobte auch das australische Publikum für dessen Begeisterungsfähigkeit. Gegen Ende des vierten Satzes hatte sich der beste deutsche Spieler noch von einigen Fans gestört gefühlt.

Die deutsche Mannschaft hatte zuletzt vor vier Jahren die erste Davis-Cup-Runde erfolgreich überstanden. Im vergangenen Jahr sicherte die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann in Portugal ohne Spitzenspieler Zverev den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Damals holte Struff zwei Punkte.

Der Sieger der Partie in Australien spielt im Viertelfinale (6. bis 8. April) entweder gegen Großbritannien oder Spanien. Der Verlierer muss im September in der Relegation um den Verbleib im Kreis der 16 besten Tennisnationen kämpfen, die den Titel unter sich ausmachen.