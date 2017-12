Deutsches Davis-Cup-Team in Australien auf Hartplatz

Das deutsche Davis-Cup-Team von Kapitän Michael Kohlmann wird das Erstrunden-Duell in Australien erwartungsgemäß auf Hartplatz bestreiten. Als Austragungsort wurde Brisbane festgelegt.

Das deutsche Davis-Cup-Team wird in der ersten Runde der Weltgruppe in Australien auf einem Hartplatz spielen. Darauf legten sich die Gastgeber am Montag fest. Die Partie beim diesjährigen Halbfinalisten findet vom 2. bis 4. Februar 2018 in Brisbane statt. Australien war in der abgelaufenen Spielzeit in Belgien ausgeschieden. Deutschland wiederum hatte bereits in Runde eins gegen die Belgier verloren.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) wird wohl von Alexander Zverev (Hamburg) angeführt. Der 20-Jährige hatte zuletzt bereits angekündigt, in Australien unbedingt spielen zu wollen.

"Ich habe mit Boris (Becker, Head of Men's Tennis, d. Red.) schon geredet, dass ich nächstes Jahr wirklich mein Bestes geben werde, um entweder sehr, sehr weit zu kommen im Davis Cup oder das ganze Ding sogar zu gewinnen", sagte Zverev unlängst der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Deutschland hatte sich im September ohne Zverev, dessen Bruder Mischa und Philipp Kohlschreiber durch ein knappes 3:2 in Portugal den Klassenerhalt in der Weltgruppe gesichert. Jan-Lennard Struff hatte mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Joao Sousa den entscheidenden dritten Punkt für das Team von Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann geholt.