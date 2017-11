Alle Infos zum Davis-Cup-Finale 2017

Lille ist Schauplatz für das Davis-Cup-Finale 2017 zwischen Frankreich und Belgien (24. bis 26. November live auf DAZN). Während die Gastgeber um den zehnten Triumph kämpfen, wollen die Belgier in ihrem dritten Finale nach 1904 und 2015 erstmals den Sieg fixieren. Wer schnappt sich nach Argentiniens historischem Erfolg im vergangenen Jahr diesmal den Sieg? SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zum letzten großen Showdown des Tennisjahres.

Der Davis Cup ist der älteste Team-Wettbewerb im Profisport, der weltweit jährlich ausgespielt wird. Sowohl Frankreich als auch Belgien wird mit dem selben Personal ins Endspiel gehen, auf das die Mannschaften bereits in ihren Halbfinals vertrauten. Frankreich führt im direkten Duell knapp mit 4-3.

Wann und wo findet das Finale des Davis Cups statt?

Das Endspiel um die hässlichste "Salatschüssel der Welt" findet vom 24. bis zum 26. November in Lille statt. Das Stade Pierre Mauroy ist Schauplatz des ersten Duells beider Teams seit 2001 in Gent. Da im Davis Cup das Heimrecht gegen den jeweiligen Gegner immer wechselt, wird diesmal in Frankreich gespielt. Dem Heimteam ist es zudem überlassen, den Belag frei auszuwählen. Kapitän Yannick Noah und sein Team entschied sich dafür, die Partie in der Halle auf Hartplatz auszutragen.

Der Kader von Frankreichs Davis-Cup-Kapitän Yannick Noah

Der französische Davis-Cup-Kapitän geht mit seiner Nominierung ein gewisses Risiko ein. Mit Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut berief er zwei absolute Doppel-Spezialisten ein. Bei einer Verletzung eines Einzelspielers müsste wohl Mahut einspringen, er ist der klar erfahrenere Mann im Einzel. Als Reservespieler reisen allerdings auch Richard Gasquet und Julien Benneteau mit nach Lille, um zumindest als Sparringspartner zu fungieren. Sollte sich ein Spieler bereits vor dem Finale verletzen, könnte einer der beiden sogar einen Einsatz bekommen. Eine Nachnominierung nach Beginn wäre allerdings nicht mehr möglich.

Spieler Alter Weltranglistenposition Jo-Wilfried Tsonga 32 15 Lucas Pouille 23 18 Pierre-Hugues Herbert 26 80 Nicolas Mahut 35 103

Der Kader von Belgiens Davis-Cup-Kapitän Johan Van Herck

Angeführt wird das belgische Team vom ATP-Finals-Finalisten David Goffin. Der Achte der Weltrangliste wird unterstützt vom Routinier Steve Darcis, der neben Goffin für die Einzel gesetzt sein dürfte. Das Doppel könnten Ruben Bemelmans und Arthur De Greef bestreiten. Joris De Loore kommt zudem von einer Verletzungspause zurück und wird den Belgiern in den Trainingseinheiten vor dem Duell als Sparringpartner dienen.

Spieler Alter Weltranglistenposition David Goffin 26 8 Steve Darcis 33 76 Ruben Bemelmans 29 106 Arthur De Greef 25 174

Welcher Modus wird im Davis Cup gespielt?

Am Freitag eröffnen zwei Einzel-Partien das Wochenende. Am zweiten Tag wird nur eine Partie im Doppel bestritten, während am Sonntag nochmals (wenn nötig) zwei Einzel ausgetragen werden. Die Matches werden allesamt im Best-of-Five-Modus entschieden. Das Team, das zuerst drei Matches gewonnen hat, darf sich Davis-Cup-Champion nennen.

Die Stimmen vor dem Davis-Cup-Finale

Steve Darcis: "Es ist das Finale, von dem wir alle geträumt haben. Für uns ist es herausragend, dass wir wieder im Finale stehen. Hoffentlich können wir es diesmal nach Hause bringen."

Jo-Wilfried Tsonga: "Die Adrenalinspiegel sind definitiv schon höher. Genau dafür spielen wir. Alle guten Spieler haben den Davis Cup schon einmal gewinnen können."

Gibt es einen Livestream zur Partie Frankreich - Belgien?

DAZN wird alle fünf Matches des Davis-Cup-Finals im Livestream übertragen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Online-Sportstreaming-Kanal, auf dem neben den Duellen des Davis Cups noch weitere Turniere der ATP- und WTA-Tour übertragen werden. Außerdem hat DAZN europäische Fußballligen wie die Primera Division, Premier League und Serie A im Programm. Hier gibt's das gesamte Programm im Überblick! DAZN ist im ersten Monat gratis, danach kostet ein Abo lediglich 9,99 Euro.

Wie schnitt das deutsche Davis-Cup-Team in dieser Saison ab?

Das deutsche Davis-Cup-Team um Kapitän Michael Kohlmann musste sich in dieser Saison in der ersten Runde der Weltgruppe Finalist Belgien geschlagen geben. Das Duell in der Fraport Arena in Frankfurt wurde Anfang Februar 1-4 verloren, den einzigen Punkt für die Deutschen holte Alexander Zverev im zweiten Einzel gegen Arthur de Greef.

In der Relegationspartie gegen Portugal konnte sich Deutschland allerdings auswärts etwas überraschend durchsetzen, obwohl Zverev, sein Bruder Mischa und Philipp Kohlschreiber nicht zur Verfügung standen. Cedrik-Marcel Stebe und Jan-Lennard Struff besiegten jeweils die portugiesische Nummer eins Joao Sousa, zusätzlich gewannen Struff und Tim Pütz das Doppel. Damit steht Deutschland auch in der kommenden Saison in der Weltgruppe. In der ersten Runde bekommt man es auswärts mit Australien zu tun.

So erreichten Frankreich und Belgien das Finale

Runde Heim Gast Ergebnis Achtelfinale Japan Frankreich 1-4 Viertelfinale Frankreich Großbritannien 4-1 Halbfinale Frankreich Serbien 3-1

Runde Heim Gast Ergebnis Achtelfinale Belgien Deutschland 4-1 Viertelfinale Italien Belgien 2-3 Halbfinale Belgien Australien 3-2

Finale 2016: So gewann Argentinien zum ersten Mal den Davis Cup

Freitag (zwei Einzel)

Marin Cilic - Federico Delbonis: 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2

- Federico Delbonis: 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2 Ivo Karlovic - Juan Martin del Potro: 4:6, 7:6(6), 3:6, 5:7

Samstag (Doppel)

Marin Cilic/Ivan Dodig - Juan Martin del Potro/Leonardo Mayer: 7:6(6), 7:6(6), 6:3

Sonntag (zwei Einzel)

Marin Cilic - Juan Martin del Potro : 7:6(4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6

: 7:6(4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6 Ivo Karlovic - Federico Delbonis: 3:6, 4:6, 2:6

Die Davis-Cup-Gewinner der letzten zehn Jahre