Bruguera übernimmt in Spanien

Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Der zweimalige French-Open-Sieger Sergi Bruguera ist neuer Kapitän des spanischen Davis-Cup-Teams. Anabel Medina übernimmt den Posten für den Fed Cup. Das gab Spaniens Tennisverband RFET am Sonntag bekannt.

Bis Mitte des vergangenen Monats hatte Conchita Martinez beide Positionen in Personalunion ausgefüllt, die Wimbledon-Siegerin von 1994 wurde entlassen. Martinez war seit 2013 Teamchefin der Fed-Cup-Mannschaft, seit 2015 führte sie auch das Davis-Cup-Team an.

In diesem Jahr war das spanische Männerteam ohne Starspieler Rafael Nadal im Viertelfinale gegen Serbien ausgeschieden. Bruguera hat seinen ersten Einsatz im Duell mit Großbritannien (2. bis 4. Februar).

Medina soll die Frauen, die bereits in der ersten Runde gegen Tschechien gescheitert waren, zurück in die Weltgruppe I führen. Am 10. und 11. Februar tritt die Mannschaft in Italien an.