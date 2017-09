Auch 2018 mit Kohlmann

KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Der Vertrag des deutschen Davis-Cup-Kapitäns Michael Kohlmann wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Michael Kohlmann bleibt zunächst für ein weiteres Jahr Kapitän der deutschen Davis-Cup-Mannschaft. Wenige Tage nach dem Klassenerhalt in Portugal verlängerte der Deutsche Tennis Bund (DTB) den am Jahresende auslaufenden Vertrag um weitere zwölf Monate. Das DTB-Präsidium folgte damit der Empfehlung von Sportdirektor Klaus Eberhard und Boris Becker, Head of Men's Tennis im DTB.

"Michael Kohlmann hat in den vergangenen drei Jahren hervorragende Arbeit geleistet, und das unter nicht immer einfachen Bedingungen", sagte DTB-Präsident Ulrich Klaus. Am Sieg der deutschen Mannschaft in Portugal habe der 43-Jährige "entscheidenden Anteil" gehabt. "Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg des Aufschwungs im Herrentennis kontinuierlich weitergehen", sagte Klaus.

Kohlmann, seit Anfang 2015 im Amt, ist erfreut darüber, "dass unser Präsidium mir auch weiterhin das Vertrauen schenkt." Der Davis Cup sei für ihn schon in seiner Zeit als Tennisprofi stets der wichtigste Wettbewerb gewesen, und die Arbeit im Team mit den Spielern "hat mir in den Jahren als Kapitän großen Spaß gemacht". Deutschland muss in der ersten Runde der Weltgruppe 2018 in Australien antreten.