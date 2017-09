Down-Under-Wochen für deutsche Herren

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2

Das deutsche Davis-Cup-Team trifft Anfang Februar in einem Auswärtsspiel auf Australien.

Down-Under-Wochen im deutschen Tennis: Das Davis-Cup-Team trifft in der ersten Runde der Weltgruppe 2018 auswärts auf den diesjährigen Halbfinalisten Australien und kann somit nach den Australian Open gleich vor Ort bleiben. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in London. Die Auftaktrunde wird vom 2. bis 4. Februar ausgetragen, wenige Tage nach Abschluss des Grand-Slam-Turniers von Melbourne.

Die Sieger ziehen ins Viertelfinale ein, die Verlierer kämpfen in der Relegation gegen den Abstieg. Der 28-malige Champion Australien war zuletzt mit Nick Kyrgios, Nummer 20 der Welt, als Topspieler angetreten.

"Hartes Los"

"Das ist ein hartes Los für uns, Australien ist auswärts immer schwierig. Mit Nick Kyrgios haben sie einen der talentiertesten Spieler auf der Tour in ihren Reihen. Wenigstens findet die Partie unmittelbar im Anschluss an die Australian Open statt, das macht es für die Planung etwas leichter", so die erste Reaktion von Michael Kohlmann.

Das Fed-Cup-Team hat einen schweren Brocken erwischt. Beim Debüt des neuen Kapitäns Jens Gerlach muss das Team der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber (Kiel) am 10./11. Februar beim diesjährigen Finalteilnehmer Weißrussland mit Topspielerin Viktoria Azarenka antreten. Die Weißrussinnen haben im November gegen die USA noch die Chance auf ihren erstmaligen Gewinn des Fed Cup. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB), zweimaliger Sieger des Wettbewerbs, hatte in diesem Jahr in der ersten Runde 0:4 bei den USA verloren und im Play-off mit 3:2 gegen die Ukraine den Klassenerhalt geschafft.

Die weiteren Erstrunden-Partien im Davis-Cup bestreiten Serbien gegen die USA, Italien gegen Japan, Frankreich gegen die Niederlande, Spanien gegen Großbritannien, Kasachstan gegen die Schweiz, Kroatien gegen Kanada und Belgien gegen Ungarn.

Boris Beckers Karriere im Davis Cup © getty 1/18 Als "Head of Men Tennis" ist Boris Becker neben der Nachwuchsförderung nun ebenfalls als Mentor für das deutsche Davis-Cup-Treiben zuständig. SPOX wirft vor der Relegation gegen Portugal einen feuchtfröhlichen Blick auf Beckers Länderspiel-Karriere © getty 2/18 Doch bevor, wie auf dem ersten Bild skizziert, die großen Erfolge 1988 und 1989 begossen wurden, machte der junge Boris Becker bittere Erfahrungen. In seinem ersten Davis-Cup-Jahr 1985 durfte er die "hässlichste Salatschüssel der Welt" nur streicheln. © getty 3/18 Trotzdem: Spätestens ab August 1985 war Deutschland im Davis-Cup-Fieber. Mit Becker gelang unter anderem im Viertelfinale ein knapper 3:2-Erfolg gegen die USA © getty 4/18 Doch mit Wilhelm Bungert als Teamchef unterlag das DTB-Team mit 2:3 in München im Finale gegen Schweden © getty 5/18 Am Ende gab es traurige Gesichter von Becker und den Teamkollegen Michael Westphal und Andreas Maurer. Die beiden Vier-Satz-Siege Beckers gegen Wilander und Edberg waren nicht genug © getty 6/18 Vor den großen Erfolgen galt es, 1987 in Hartford gegen die USA den Abstieg zu verhindern. Unvergessen ist Beckers legendäres 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2 in sechseinhalb Stunden gegen John McEnroe © getty 7/18 Hartford legte den Grundstein für die Siege 1988 und 1989. Jeweils zogen die Schweden im Finale den Kürzeren gegen die Mannschaft von Teamchef Niki Pilic (M.) um den überragenden Becker © getty 8/18 Unter seinem Vertrauten Pilic überragte Becker nicht nur 1988 und 1989 in den Finals gegen Schweden. Becker blieb in seinen Einzeln ungeschlagen © getty 9/18 Als Boris Becker Anfang der 1990er eine Davis-Cup-Pause einlegte, übernahm Michael Stich (Einzel: 21-9/Doppel: 14-2). 1993, zwei Jahre nach seinem Wimbledonsieg, führte er das deutsche Team in überragender Manier zum Titel © getty 10/18 Erst 1995 kehrte Becker wieder zurück ins Team. Gemeinsam mit Stich sollte der Titel wieder nach Deutschland. Im Halbfinale führte der DTB nach Siegen Beckers und Stich bereits mit 2:0 © getty 11/18 Doch im Doppel von Moskau lief es für die Olympiasieger von 1992 schon nicht mehr so gut. Als dann Becker am Sonntag wegen Rückenproblemen passen musste, verlor Stich das dramatische Schlusseinzel mit 12:14 im fünften Satz © getty 12/18 1996 gab es ein 0:5-Debakel gegen Frankreich, Becker trat trotz mehrerer Wehwehchen und Grippenachwirkungen auch dank 200.000 D-Mark Extra-Antrittsprämie trotzdem an - vergebens © getty 13/18 1997 setzte es dann sogar eine Auftakt-Schlappe gegen Spanien. Der Abstieg wurde mit einem souveränen 5:0-Erfolg gegen Mexiko auch dank Becker verhindert © getty 14/18 Becker löste Pilic als Davis-Cup-Teamchef ab. Unter dem Weltsar debütierte unter anderem der junge Tommy Haas. Hier im Training mit Becker und seinem Vater © getty 15/18 1998 gelang Becker und dem DTB-Team ein souveräner Auftakterfolg gegen Südafrika (hier an der Seite von David Prinosil). Eine Runde später war allerdings gegen Schweden Endstation © getty 16/18 1999 bestritt Becker seine letzte Partie für den DTB. Beim 2:3 gegen Russland kam er an der Seite von Prinosil im Doppel zum Einsatz. Beim Turnier von Wimbledon beendete er seine Karriere auch offiziell © getty 17/18 Becker sicherte Deutschland den Davis Cup insgesamt zweimal (1988, 1989). Seine Einzelbilanz: 38 zu 3 © getty 18/18 2016 wurde Boris Becker für seine Verdienste im Davis Cup vom DTB ausgezeichnet. Etwas mehr als ein Jahr später ist er nun "Head of Men Tennis". Für die Relegation in Portugal haben dennoch die besten Spieler abgesagt

In der laufenden Saison, die Frankreich und Belgien vom 24. bis 26. November mit dem Finale in Lille abschließen, hatte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ihr Auftaktmatch in Frankfurt trotz Bestbesetzung mit Jungstar Alexander Zverev und Routinier Philipp Kohlschreiber in Frankfurt gegen die Belgier 1:4 verloren. Durch ein 3:2 im Play-off in Portugal verhinderte am vergangenen Wochenende eine deutsche Rumpfmannschaft ohne Topspieler den dritten Abstieg nach 1982 und 2003.

Welches Gesicht die deutsche Davis-Cup-Mannschaft im kommenden Jahr haben wird, ist völlig offen. Der auslaufende Vertrag von Kapitän Michael Kohlmann wird wohl verlängert werden, ob Kohlmann und Chefberater Boris Becker aber auf Alexander Zverev und dessen Bruder Mischa (beide Hamburg) setzen können, ist nicht gesichert.

Zverevs und Kohlschreiber wieder dabei?

Die Zverevs hatten wie Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) auf einen Einsatz im Abstiegskampf gegen Portugal kurz nach den US Open verzichtet. Alexander Zverev, generell dem Davis Cup nicht abgeneigt, hatte sich auf Betreiben seines Umfelds gegen einen Einsatz und für eine Ruhepause entschieden, Mischa Zverev wäre auf Sand gegen die Portugiesen wohl ohnehin nur eine Option für das Doppel gewesen - im Gegensatz zu Kohlschreiber, dessen Verzicht bei Becker auf Unverständnis gestoßen war.

Die deutsche B-Mannschaft hatte sich in Portugal solide präsentiert, gegen zweitklassige Gegner aber nicht unbedingt für höhere Aufgaben empfohlen. Jan-Lennard Struff (Warstein), der durch einen Fünf-Satz-Sieg gegen Joao Sousa den entscheidenden dritten Punkte geholt hatte, sowie Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz), der zuvor ebenfalls Sousa bezwungen hatte, wären wohl erneut Notlösungen.