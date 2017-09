"Ich hätte sehr gerne gespielt"

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Der Weltranglistenvierte Alexander Zverev (Hamburg) hat sich im Rahmen des Laver Cups in Prag erstmals zu seinem Davis-Cup-Verzicht geäußert.

"Ich hätte eigentlich sehr gerne gespielt", sagte der 20-Jährige, "aber ich habe da ein paar Leute, mit denen ich arbeite, die hatten ein bisschen was dagegen."

Sein Problem nach einer langen Zeit auf Rasen und Hartplatz sei, so Zverev, "dass ich dann in der ersten Woche auf Sand eigentlich nie gut spiele. Es wäre auf jeden Fall ein schwerer Wechsel gewesen." Außerdem wäre es "sicher nicht gut für meinen Körper und für die Turniere gewesen, die noch kommen". Zverev spielt bis zum Jahresende noch sieben Turniere: "Es ist eine sehr lange Saison."

Allerdings sei er sich von Anfang an sicher gewesen, dass "die deutschen Jungs in Portugal das Ding gewinnen. Es war ein sehr gutes Team." Jan-Lennard Struff, Tim Pütz, Cedrik-Marcel Stebe und Yannick Hanfmann hatten durch einen Sieg in Portugal den Klassenerhalt für die Weltgruppe 2018 gesichert.