USA bleiben im Rennen

Samstag, 08.04.2017

Nichts war's mit einem schnellen 3:0 - die USA sind wieder im Rennen. Beim Davis-Cup-Viertelfinale gegen Australien in Brisbane haben Steve Johnson und Jack Sock gegen Sam Groth und John Peers die Oberhand behalten und mit 3:6, 6:3, 6:2, 2:6, 6:3 gesiegt. Somit fällt die Entscheidung um den Halbfinaleinzug erst am Sonntag.

Am Freitag hatten die Australier beide Einzel gewonnen. Jordan Thompson gewann überraschend in vier Sätzen gegen Jack Sock, Nick Kyrgios siegte in knappen drei Durchgängen gegen John Isner. Im Team der USA steht neben Sock, Johnson und Isner zudem Sam Querrey - gut möglich, dass US-Captain Jim Courier ihn am Sonntag aufbietet.

Alle News zum Davis Cup