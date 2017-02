Auch Frankreich geht in Führung

Freitag, 03.02.2017

Australien und Frankreich haben sich zum Auftakt des Davis Cup eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale verschafft. Im Duell zwischen dem 28-maligen Titelträger Australien und dem dreimaligen Champion Tschechien steht es nach den ersten beiden Einzeln in Melbourne 2:0 für den Gastgeber. Auch Frankreich führt gegen Japan 2:0.

Der australische Weltranglisten-15. Nick Kyrgios besiegte Jan Satral (157.) 6:2, 6:3, 6:2, nachdem im ersten Spiel Jordan Thompson (65.) gegen den Weltranglisten-54. Jiri Vesely 6:3, 6:3, 6:4 gewonnen hatte. Im Doppel können Sam Groth und John Peers am Samstag mit einem Sieg gegen Zdenek Kolar und Radek Stepanek das Viertelfinale perfekt machen. Bei den Tschechen fehlt mit Tomas Berdych die nominelle Nummer eins, die Australier müssen Bernard Tomic vorgeben, der für das Match abgesagt hatte.

Den Davis Cup Deutschland gegen Belgien live und exklusiv auf DAZN erleben

Richard Gasquet (18.), der Anfang des Jahres mit Kristina Mladenovic den Hopman Cup gewonnen hatte, setzte sich in Tokio mit 6:2, 6:3, 6:3 gegen Taro Daniel (85.) durch, im Anschluss siegte Gilles Simon (24.) 6:3, 6:3, 6:4 gegen Yoshihito Nishioka. Japan tritt ohne seien Top-Spieler Kei Nishikori an, bei den Franzosen hatte Kapitän Yannick Noah freiwillig auf Gael Monfils, den bestplatzierten seiner Spieler in der Weltrangliste, verzichtet.

Bei einem Sieg der Favoriten Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert gegen Yuichi Sugita und Yasutaka Uchiyama stünde Frankreich ebenfalls schon vorzeitig im Viertelfinale. Mahut und Herbert belegen in der Doppel-Weltrangliste die Plätze eins und zwei.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste