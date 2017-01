Belgien ohne Goffin gegen Zverev und Co.

Freitag, 27.01.2017

David Goffin wird am kommenden Wochenende nicht in Frankfurt/Main für das belgische Davis-Cup-Team gegen die deutsche Auswahl antreten. Dies teilte der Deutsche Tennisbund (DTB) am Freitagabend auf seiner Webseite mit. Der deutsche Teamchef Michael Kohlmann meinte dazu in einer ersten Reaktion: "Auch nach der Absage von David Goffin sind die Belgier ein sehr ernst zu nehmender Gegner, auch wenn das unsere Chancen auf den Viertelfinaleinzug erhöht."

Goffin hatte bei den noch laufenden Australian Open die Runde der letzten Acht erreicht, wo er Grigor Dimitrov schließlich in drei Sätzen unterlegen war. Als aktuelle Nummer elf der Welt wäre Goffin der nominell beste Spieler des Davis-Cup-Wochenendes gewesen - die Belastungen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ließen ein Antreten in Frankfurt indes nicht zu.

